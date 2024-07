Sie wollte kein Engel sein: Hotelchefin Lucy wirbelt als Tussi durchs Übigauer Schloss

Dresden - Im Hochzeitskleid wirbelt "No Angels"-Sängerin Lucy Diakovska (48, "Daylight In Your Eyes") über die Bühne von Schloss Übigau. Bis 15. Juli spielt die Bulgarin im Sommertheater der Dresdner Comödie die Braut in der Karaoke-Komödie "Tussipark". Das alte Gemäuer des Elbschlosses ist dabei ganz nach ihrem Geschmack.