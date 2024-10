Ein magisches Menü für die Dinner-Show: Neue Köche zaubern für Sarrasani

Dresden - "Atlantis on Fire" - die neue Dinner-Show von André Sarrasani (51) spielt mit der mystischen Legende einer versunkenen Stadt und feiert mit der Premiere am 28. November deren Auferstehung. So der Plan. Beim Menü hat er schon mal funktioniert. Beim gestrigen Probeessen überraschte ein neues Koch-Duo mit delikaten Gängen.