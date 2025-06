Traumhaftes Wochenende: Sieben Tipps für einen perfekten Samstag in Dresden und Umgebung

Dresden - Zur Nachwuchsgewinnung stoppt die Bundespolizei mit ihrer "X-Perience-Tour" am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr am Goldenen Reiter am Neustädter Markt. Mit VR-Brillen kann man Einsatz-Szenarien virtuell erleben. Die 360-Grad-Perspektive erlaubt einen realistischen Einblick in den Berufsalltag.

Außerdem sind Kollegen der Einstellungsberatung vor Ort, um alle Fragen rund um Karriere, Einstieg und Arbeit zu beantworten.

Eintritt frei. Infos unter: komm-zur-bundespolizei.de