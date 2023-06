Elbhangfest fällt aus: Anwohner öffnen ihre Gärten und machen trotzdem Party

Wie das "neue Elbhangfest" aussehen könnte, zeigen die mehr als 100 Anwohner, die am letzten Juniwochenende ihre Gärten für Veranstaltungen aller Art öffnen wollen. Auch einige Gastronomen machen mit - Viele Geschäfte und Läden am Elbhang ebenso.

Auch ein eigens dekorierter Bus der Stadtrundfahrt Dresden durfte beim Umzug nicht fehlen. © privat

Einer dieser Anwohner ist Konrad Dietze (34). Privat veranstaltet der Loschwitzer mit seiner Crew Electrozid schon seit Jahren kostenlose Partys in und um Dresden, seit 2018 machen die Freunde auch offiziell beim Elbhangfest mit. 2022 kamen Hunderte Feierwütige auf ihre Party vor der Grundschule Loschwitz.

Geld verdient er mit seinen Veranstaltungen nicht, will er auch nicht. "Partys machen ist unsere Leidenschaft", sagt der Beleuchtungsmeister in einem Gespräch mit TAG24 und ergänzt: "Das ist pure Liebhaberei."

Trotzdem hätte Dietze in diesem Jahr gerne noch einen draufgesetzt. "Als ich von der Absage erfuhr, war ich einfach nur traurig", sagt er. Doch mittlerweile denkt er anders. Er sieht die Zwangspause als Chance für das Traditionsfest. "Wir müssen das Elbhangfest neu denken. Back to the Roots", fordert er und spricht aus, was wohl viele am Hang denken. Zu groß, zu beliebig sei die Veranstaltung zuletzt gewesen.

Für Konrad Dietze ist klar: "Beim Elbhangfest sollte es nicht um Kohle machen gehen, sondern, dass die Leute zusammenkommen." Natürlich plant auch er etwas am letzten Juniwochenende. Wo und wann will der Techno-Party-Veranstalter aber noch nicht verraten. Viel deutend sagt er: "Wer uns kennt, weiß wo."

Das Sommerfest findet vom Freitag (23. Juni) bis zum Sonntag (25. Juni) an vielen Orten am Elbhang zwischen Loschwitz und Pillnitz statt. Auf Elbhangfest.de findet ihr mehr Informationen zum Programm.