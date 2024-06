Ursprünglich, einfach, fröhlich: So schön wird das 31. Elbhangfest

"Wir haben insgesamt 170 Veranstaltungen an 68 Spielorten", sagt Holger Friebel (62) vom Elbhangfestverein.

Deshalb setzen drei Bühnen in Loschwitz, Altwachwitz und Pillnitz Schwerpunkte. Rundherum öffnen weit über 40 Anlieger ihre Gärten, bauen 150 bis 200 Händler ihre Stände auf.

2023 fiel das Fest offiziell aus, doch Anwohner wie Clara Dorschner (25) vom Eisgarten Loschwitz luden ein. © Thomas Türpe

Wohl aber einen fröhlichen Ersatz: Am Sonntag startet um 14 Uhr an der Loschwitzer Kirche ein Tanzmobil mit Kabarettist Peter Flache (55) und Posaunist Micha Winkler (52) - wer mag, kann tanzend hinterherziehen.

Auch neu: Das Bürgerfest wird zeitgleich am Freitag (19 Uhr) in Loschwitz und Pillnitz eröffnet - mit einem Posaunen-Orgel-Konzert in der Loschwitzer Kirche und mit Musik im Pillnitzer Fliederhof.

Das Abschlusskonzert mit Rainer Promnitz (66) und Kammersänger Olaf Bär (66) findet am Sonntag in der Weinbergkirche statt.

Der Eintritt für das Elbhangfest ist wie zur Premiere 1992 frei.

Wer das Fest unterstützen will, kann ein Armband für zehn Euro erwerben.