Star-Trompeter bringt italienisches Lebensgefühl nach Dresden

Dresden - Dolce Vita bezeichnet das süße italienische Leben. Auch viele Deutsche können sich für das Lebensgefühl der Italiener begeistern lassen. Jazz-Trompeter Till Brönner (54) hat sich davon inspirieren lassen.

Italienische Klänge von Till Brönner (54) hört Ihr am 22. April im Kulturpalast Dresden. © Stef Zinsbacher /Joel Heyd

Sein im September 2025 erschienenes Album "ITALIA" widmet sich "italienischer Musik der 60er- bis frühen 80er-Jahre".

Kein Wunder, hat der Musiker doch seine Kindheit in Rom verbracht, was auch klangliche Spuren bei ihm hinterlassen hat.

Erlebbar werden diese, wenn Brönner ab 31. März 2026 mit seiner "ITALIA-Tour 2026" auf Deutschland-Tournee geht.

Der Trompeter und Flügelhornist macht dabei auch Station in Dresden, kommt am 22. April in den Kulturpalast. 20 Uhr beginnt das Konzert.

Erklingen werden "musikalische Schätze, Raritäten und Eigenkompositionen", angelehnt an große Künstler dieser vergangenen Dekaden wie Paolo Conte, Lucio Battisti oder Ennio Morricone.