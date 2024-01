Erstes Wochenende in 2024: Mit diesen neun Tipps kann es kommen!

Dresden - Winterliche Temperaturen kehren zurück am ersten Januar-Wochenende. Es bleibt ziemlich grau, örtlich fällt Schnee oder Schneeregen. Wer sich hinauswagt, kann dennoch was erleben. Hier kommen unsere Wochenendtipps für Euch, liebe Leser!

Dresden - Das Epiphaniasfest ist der älteste christliche Feiertag und erinnert an den Besuch der Heiligen Drei Könige an der Krippe des Jesu-Kindes in Bethlehem. Der Dresdner Kreuzchor singt am Sternsinger-Tag in der Kreuzchorvesper ab 17 Uhr in der Kreuzkirche die Kantate Nr. 6 aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Der Besuch ist mit dem Erwerb eines Programms für 5 Euro pro Person möglich.