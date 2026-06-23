Erstmals dabei: Diese Promi-Dame gibt ihr SemperOpernball-Debüt

Dresden - Noch bis September läuft das Casting für die 100 Debütantenpaare des SemperOpernballs 2027. Die ersten Paare haben sich schon qualifiziert. Nun steht auch die Promi-Debütantin fest.

Schauspielerin Lili Budach (22) gehört zu den Debütanten, die den SemperOpernball 2027 eröffnen. © imago/Future Image

Model und Schauspielerin Lili Budach (22) wird beim Eröffnungswalzer dabei sein. Sie ist bekannt aus der ARD-Serie "Heldt".

Im Alter von zehn Jahren stieg sie in die Krimiserie ein und spielte bis zur achten Staffel die Tochter der Staatsanwältin Ellen Bannenberg. Seit 2026 ist Lili Budach als Josie Kogler in der Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis" zu sehen.

Als Tochter von Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze (52) setzt die Reihe der schönen Promi-Töchter fort. So debütierten schon Stefanie Hertels Tochter Johanna (24), Roland Kaisers Annalena (27), Joachim Llambis Katharina (27).