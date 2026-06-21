Olé! Spanische Nacht eröffnet "Palais Sommer"

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Mit einer Spanischen Nacht wurde am Samstag das eintrittsfreie Kulturfestival "Palais Sommer" auf dem Neumarkt eröffnet.

Von Katrin Koch

Dresden - Mit einer Spanischen Nacht wurde am Samstag das eintrittsfreie Kulturfestival "Palais Sommer" auf dem Neumarkt eröffnet.

Zu vorgerückter Stunde tanzten die Besucher zu spanischer Musik.
Zu vorgerückter Stunde tanzten die Besucher zu spanischer Musik.  © Jürgen Männel

Hunderte Besucher ließen sich - in Liegestühlen, an Tischen oder als Zaungäste - von Flamenco-Tänzerinnen und spanischer Musik durch die warme Sommernacht begleiten.

Kein Wunder: Der Palais Sommer zaubert mediterranes Urlaubsfeeling mit Musik, Kunst, Wein und leckeren Imbissangeboten auf den Platz.

Zur "Palais Sommer"-Eröffnung begrüßte Festivalchef Jörg Polenz die spanische Botschafterin Helena Cosano und Tourismus-Vertreter Alvaro Blanco Volmer (v.l.).
Zur "Palais Sommer"-Eröffnung begrüßte Festivalchef Jörg Polenz die spanische Botschafterin Helena Cosano und Tourismus-Vertreter Alvaro Blanco Volmer (v.l.).  © Ove Landgraf
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Bis 26. Juli stehen Ländernächte (1. Juli Italien, 5. Juli Venezuela, 9. Juli Tschechien), Konzerte, Klassik- und Klaviernächte, Gespräche, Ausstellungen, Tanzabende sowie Yoga-Sessions auf dem Programm.

Vom 27. Juli bis 30. August setzt sich das Festival mit "Yoga im Alaunpark" fort.

Infos: palaissommer.de.

Titelfoto: Jürgen Männel

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