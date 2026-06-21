Olé! Spanische Nacht eröffnet "Palais Sommer"

Dresden - Mit einer Spanischen Nacht wurde am Samstag das eintrittsfreie Kulturfestival "Palais Sommer" auf dem Neumarkt eröffnet.

Zu vorgerückter Stunde tanzten die Besucher zu spanischer Musik. © Jürgen Männel

Hunderte Besucher ließen sich - in Liegestühlen, an Tischen oder als Zaungäste - von Flamenco-Tänzerinnen und spanischer Musik durch die warme Sommernacht begleiten.

Kein Wunder: Der Palais Sommer zaubert mediterranes Urlaubsfeeling mit Musik, Kunst, Wein und leckeren Imbissangeboten auf den Platz.