Olé! Spanische Nacht eröffnet "Palais Sommer"
Dresden - Mit einer Spanischen Nacht wurde am Samstag das eintrittsfreie Kulturfestival "Palais Sommer" auf dem Neumarkt eröffnet.
Hunderte Besucher ließen sich - in Liegestühlen, an Tischen oder als Zaungäste - von Flamenco-Tänzerinnen und spanischer Musik durch die warme Sommernacht begleiten.
Kein Wunder: Der Palais Sommer zaubert mediterranes Urlaubsfeeling mit Musik, Kunst, Wein und leckeren Imbissangeboten auf den Platz.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Bis 26. Juli stehen Ländernächte (1. Juli Italien, 5. Juli Venezuela, 9. Juli Tschechien), Konzerte, Klassik- und Klaviernächte, Gespräche, Ausstellungen, Tanzabende sowie Yoga-Sessions auf dem Programm.
Vom 27. Juli bis 30. August setzt sich das Festival mit "Yoga im Alaunpark" fort.
Infos: palaissommer.de.
Titelfoto: Jürgen Männel