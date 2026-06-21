21.06.2026 06:56 So genießt Ihr den längsten Tag des Jahres: Sieben Tipps für Dresden und Umgebung

Zum Sommeranfang locken in Dresden und Umgebung zahlreiche Veranstaltungen nach draußen. Das sind unsere 7 Tipps für den Sonntag.

Von Antje Ullrich, Calvin Schröder

Dresden - Mit dem kalendarischen Sommeranfang beginnt die schönste Zeit für Ausflüge unter freiem Himmel. Ob Stadtteilfest, Flohmarkt, Gartenmesse, Live-Musik oder ein Spaziergang durch historische Parkanlagen - am Sonntag gibt es in Dresden und Umgebung zahlreiche Möglichkeiten, den längsten Tag des Jahres zu genießen. Wir haben die schönsten Tipps für Euch zusammengestellt.

Drahtseilbahnfest

Augustusburg - Von 10 bis 15 Uhr wird morgen das 115-jährige Jubiläum der Drahtseilbahn in Augustusburg gefeiert. Besucher können sich die Technik im Maschinenraum anschauen und Livemusik lauschen, auf Familien wartet eine märchenhafte Schatzsuche (Schatzkarten gibt's von 10 bis 13 Uhr an der Talstation), Kinderanimation und zahlreiche Mitmachaktionen. Wem das nicht genug ist, kann sich einer von fünf Wandergruppen anschließen (Anmeldung erbeten!), die sich bei einer Sternwanderung zur Drahtseilbahn aufmachen. Eintritt frei. Fahrtickets: 5 Euro, erm. 4 Euro, Kinder 2,40 Euro (Berg- und Talfahrt) Infos: drahtseilbahn-augustusburg.de/drahtseilbahnfest-2026/

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Zum 115. Geburtstag der Drahtseilbahn Augustusburg warten Technikführungen, Familienaktionen und Livemusik auf die Besucher. © VNS/Susann Brumm

LebensArt

Großhartau - Bei etwa 200 Ausstellern können sich Besucher am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr im Schlosspark Großharthau über die neuesten Trends aus den Bereichen Haus, Garten und Lifestyle informieren. Mit dabei sind zum Beispiel zwölf Gartenbaubetriebe und Pflanzenhändler, aber auch Händler aus den Bereichen Outdoor-Mobiliar, Dekorationen und Skulpturen. Onlinetickets: 12 Euro, Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Infos: lebensart-messe.de/grossharthau.html

Im Schlosspark Großharthau dreht sich bei der LebensArt alles um Garten, Wohnen und stilvolle Dekorationen. © PR

Aschenbrödel kehrt nach Moritzburg zurück

Moritzburg - Vor der berühmten Kulisse des Schlosses wird einer der beliebtesten Märchenklassiker lebendig: Die Landesbühnen Sachsen bringen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" als Musical auf die Bühne im Schlosspark Moritzburg. Basierend auf dem legendären tschechisch-deutschen Kultfilm erzählt das Stück die Geschichte des mutigen Aschenbrödels, das mit Witz, Geschick und etwas Magie seinen eigenen Weg geht. Vorstellungen gibt es am Sonntag um 11.30 Uhr und 16 Uhr. Die Aufführung dauert rund zwei Stunden inklusive Pause.

Vor der Kulisse von Schloss Moritzburg wird der Märchenklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ als Musical aufgeführt. (Archvibild) © Petra Hornig

Entdeckungstour im Barockgarten

Heidenau - Zitronen, Orangen und exotische Raritäten stehen im Mittelpunkt einer besonderen Führung im Barockgarten Großsedlitz. Unter dem Titel "Dem Gärtner über die Schulter geschaut" nimmt der Orangeur die Besucher mit in die faszinierende Welt der Zitruspflanzen. Dabei erfahren die Gäste, wie die kostbaren Früchte einst ihren Weg in europäische Gärten fanden, welche Bedeutung sie im Barock hatten und wie aufwendig ihre Pflege ist. Die Sonderführung beginnt am Sonntag um 14 Uhr und dauert rund 90 Minuten. Tickets kosten 13 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder zahlen 3 Euro - jeweils inklusive Parkeintritt.

Bei einer Sonderführung im Barockgarten Großsedlitz dreht sich alles um die Welt der Zitruspflanzen. © Barockgarten Großsedlitz

Trödeln mit Elbblick

Radebeul - Zwischen Ansichtskarten, Antiquitäten und allerlei Kuriositäten lässt sich am Sonntag wieder nach Herzenslust stöbern: Der Radebeuler Elbeflohmarkt lädt auf die Elbwiese in Altkötzschenbroda ein. Direkt am Elberadweg bieten zahlreiche Händler alles an, was das Trödlerherz begehrt - von Büchern und Schmuck über Porzellan bis hin zu Spielzeug und Möbeln. Die entspannte Atmosphäre am Elbufer macht den Markt zu einem beliebten Ziel für Schnäppchenjäger und Spaziergänger gleichermaßen. Geöffnet ist von 10 bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Auf dem Radebeuler Elbeflohmarkt können Besucher zwischen Antiquitäten, Büchern und Kuriositäten nach Schätzen stöbern. (Symbolfoto) © 123RF

Fête de la Musique

Dresden - Die Stadt wird zur Bühne: Bei der Fête de la Musique erklingen am Sonntag von der Neustadt bis nach Strehlen und Pieschen kostenlos Live-Konzerte. Zum 23. Mal lädt das Musikfest dazu ein, neue Künstler zu entdecken und gemeinsam den Sommeranfang zu feiern. Rund 60 Bands, Chöre und Musiker sorgen an zahlreichen Orten für ein abwechslungsreiches Programm - von Pop, Rock und Jazz über Rap und Electro bis hin zur Klassik. Gespielt wird auf Plätzen, in Kulturstätten, Bars und unter freiem Himmel. Los geht es um 11 Uhr, gefeiert wird bis Mitternacht. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Rund 60 Bands und Musiker treten bei der Fête de la Musique in Dresden auf © Sommerküche

Großer Trödelmarkt am Elbepark

Dresden - Stöbern, entdecken und genießen: Auf dem großen Parkplatz des Elbeparks lädt am Sonntag ein Kunst-, Antik- und Trödelmarkt mit mehr als 150 Händlern zum Bummeln ein. Angeboten werden unter anderem Antiquitäten, Schallplatten, Bücher, Münzen, Spielzeug und Kinderbekleidung. Wer wissen möchte, ob sich auf dem heimischen Dachboden ein verborgener Schatz befindet, kann Fundstücke vor Ort kostenlos schätzen lassen. Daneben sorgt ein großer Streetfood-Bereich mit internationalen Spezialitäten, Eis, Crêpes und Grillgerichten für das leibliche Wohl. Der Markt hat von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Infos unter flohmarkt-sachsen.de

Mehr als 150 Händler laden beim Kunst-, Antik- und Trödelmarkt am Elbepark zum Stöbern und Entdecken ein. (Archivbild) © Norbert Neumann