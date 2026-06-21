Eins mit sich werden: Premiere der Transgender-Oper "As One" auf Semper Zwei

Dresden - Eine Kammeroper über Transgeschlechtlichkeit - ist das nicht ein zu "exotisches" Thema für ein Nischenpublikum? Mitnichten! "As One" von Laura Kaminsky (Musik und Konzept) und Mark Campbell & Kimberly Reed (Libretto) erzählt bewegend vom Weg der Identitätsfindung einer trans*Frau, vom eins werden mit sich selbst. Mit wenig Mitteln werden große Gefühle entfacht. Die Premiere war am Samstag auf Semper Zwei.

Intensiv: Dominika Škrabalová und Gabriel Rollinson teilen sich die Rolle der jüngeren und älteren Hannah. © Semperoper Dresden/Klaus Gigga

"As One" wurde 2014 in New York uraufgeführt, gilt als eine der meistgespielten modernen Opern Nordamerikas. In Dresden ist das Werk erst zum zweiten Mal in Deutschland und in Europa überhaupt erst zum dritten Mal zu erleben. Es basiert auf autobiografischen Erfahrungen der Schöpfer, und das merkt man.

Klassifiziert ist das Stück als Kammeroper für zwei Stimmen und ein Streichquartett. Erzählt wird der Lebensweg von Hannah, geboren als sich früh als Mädchen fühlenden Jungen (Bariton Gabriel Rollinson) hin zur Frau (Mezzosopranistin Dominika Škrabalová).

Anfangs noch vorpubertärer Zeitungszusteller, der unter der Jacke von Wäscheleinen geklaute Blusen trägt, die er mit Socken zu Brüsten ausgestopft - Mädchen bekämen schließlich auch welche - singt Rollinson: "Es fühlt sich alles richtig an".

Im nach Geschlechtern getrennten Unterricht kommt die befreiende Erkenntnis beim Gedicht "No Man is an Island" von John Donne: Er ist doch anders als die anderen, eine sie. Aber wie jetzt damit umgehen?

Die ältere Hannah beginnt eine Geschlechtsangleichung, wird erstmals als Frau gesehen, traut sich nicht mehr zur Weihnachtsfeier der Familie, flirtet mit einem Mann, wird hasserfüllt von Gewalt bedroht ("Was bist du?") bis sie sich in der Einsamkeit Norwegens endlich selbst akzeptiert.