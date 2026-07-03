Es gibt 7000 Stück: Verkaufsstart für die Stadtfest-Enten

Dresden - Der Entencup der Dresdner Lions Clubs startet in seine 18. Saison. Ab sofort können bis 1. August an jedem Freitag und Samstag (10-20 Uhr) Enten-Adoptionsscheine (5 Euro) am Lions-Stand in der Altmarkt-Galerie gekauft werden.

Für 7000 Gummienten verkaufen die Dresdner Lions Clubs Adoptionsscheine. © Petra Hornig

Insgesamt 7000 nummerierte Enten werden beim Dresdner Stadtfest am 16. August auf der Elbe um die Wette schwimmen.

Der Enten-Adoptionsschein dient als „Starterlaubnis“ für das Rennen. Unter allen Enten-Paten werden hochwertige Preise ausgelost.

Der Hauptpreis (E-Bike) geht an den Paten der schnellsten Ente.