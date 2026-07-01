R'n'B-Pop, Punk und Deutschrock am Wochenende in Dresden: Auf die Plätze, fertig ...

Dresden - Der Dresdner Open-Air-Konzertsommer nimmt Fahrt auf. Waren am vergangenen Gluthitze-Wochenende zwei große Acts zu erleben - Mark Forster bei den Filmnächten am Elbufer und Kraftklub im Rudolf-Harbig-Stadion -, stehen am kommenden Wochenende gleich vier Headliner auf den Bühnen: Nina Chuba, die Broilers, Paul Kalkbrenner und Wolfgang Niedecken mit BAP.

Nina Chuba (27) startet in das Dresdner Konzertwochenende. © Norbert Neumann

Eigentlich müsste man von fünf Events sprechen, schließlich laden Sänger Christian Friedel (47) und seine Band Woods of Birnam am Samstag zu ihrem mittlerweile traditionellen Festival "Come to the Woods" auf den Konzertplatz Weißer Hirsch ein.

Wie immer begleitet von musikalischen Freunden: der Rapperin Fuffifufzich, der Leipziger Indierockband Hotel Rimni und der singenden Schauspielerin Marleen Lohse (Resttickets: 64,75 Euro).

Am Freitag leitet Nina Chuba (27) das Konzertwochenende ein. Die Berlinerin ist der vielleicht aufsehenerregendste Newcomer der jüngeren Zeit. Ihr gelang 2022 mit Songs wie "Wildberry Lillet" oder "Mangos mit Chili" der Durchbruch.

Seitdem gab es für die HipHop-R'n'B-Sängerin quasi keine Grenzen mehr nach oben. 2025 hatte sie ihr erst zweites Album "Ich lieb mich, ich lieb mich nicht" herausgebracht, gleichzeitig wurden die Konzertlocations immer größer.

Ablesbar auch für Dresden: Vergangenes Jahr spielte Nina Chuba bei den Filmnächten am Elbufer - für einen Newcomer-Act bereits eine gigantische Kulisse -, in diesem Jahr nun füllt sie das Rudolf-Harbig-Stadion. Größer kann's hier nicht mehr werden. Im Vorprogramm tritt die Chemnitzer Band Blond auf (ausverkauft, Tickets nur noch via Fan-zu-Fan-Sale verfügbar).