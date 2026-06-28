Anderer Partyort: "Malle Mania" zieht um

Dresden - Nach zwei Jahren auf der Seidnitzer Galopprennbahn verlegt die "Malle Mania"-Party ihren Strand. Die dritte Auflage der Mallorca-Party findet am 11. Juli im "Ostra Beach" (Zur Messe 11) statt - mit Malle-Kultstar Peter Wackel (49, "Ich verkaufe meinen Körper"), DJ Benzo, Bier.

Amin Fazani (44) holt Malle-Feeling nach Dresden - er selbst feiert am liebsten im MegaPark auf Mallorca. © Stefan Häßler

Kapitän und dem Schlager-Duo "Die Tünnesse". Für Hochform bei den Partygästen sorgt Mitveranstalter und Entertainer Amin Fazani (44) höchstpersönlich.

Einlass ist ab 14 Uhr.

"Wir verlegen das Malle-Feeling nach Dresden - ohne dass sich jemand ins Koma säuft. Wir wollen mit rund 1800 Gästen einfach richtig gut feiern, wie eine große Familie", verspricht Amin.

Dafür werden die Volleyball-Sandfelder überbaut und zur Tanzfläche samt Bühne umfunktioniert, extra Bars aufgestellt, Palmen mit Lichterketten und Wimpeln geschmückt, kleine Pools gefüllt.