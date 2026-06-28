Anderer Partyort: "Malle Mania" zieht um

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Die "Malle Mania"-Party in Dresden befindet am 11. Juli im Ostra Beach und nicht an der Galopprennbahn statt.

Von Katrin Koch

Dresden - Nach zwei Jahren auf der Seidnitzer Galopprennbahn verlegt die "Malle Mania"-Party ihren Strand. Die dritte Auflage der Mallorca-Party findet am 11. Juli im "Ostra Beach" (Zur Messe 11) statt - mit Malle-Kultstar Peter Wackel (49, "Ich verkaufe meinen Körper"), DJ Benzo, Bier.

Amin Fazani (44) holt Malle-Feeling nach Dresden - er selbst feiert am liebsten im MegaPark auf Mallorca.
Amin Fazani (44) holt Malle-Feeling nach Dresden - er selbst feiert am liebsten im MegaPark auf Mallorca.  © Stefan Häßler

Kapitän und dem Schlager-Duo "Die Tünnesse". Für Hochform bei den Partygästen sorgt Mitveranstalter und Entertainer Amin Fazani (44) höchstpersönlich.

Einlass ist ab 14 Uhr.

"Wir verlegen das Malle-Feeling nach Dresden - ohne dass sich jemand ins Koma säuft. Wir wollen mit rund 1800 Gästen einfach richtig gut feiern, wie eine große Familie", verspricht Amin.

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Dafür werden die Volleyball-Sandfelder überbaut und zur Tanzfläche samt Bühne umfunktioniert, extra Bars aufgestellt, Palmen mit Lichterketten und Wimpeln geschmückt, kleine Pools gefüllt.

Im "Ostra Beach" tobt am 11. Juli die Mallorca-Party "Malle Mania".
Im "Ostra Beach" tobt am 11. Juli die Mallorca-Party "Malle Mania".  © Stefan Häßler
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"Die Leute sollen in Strandkleidung kommen, denn ich werde unter anderem eine Wasserpistolenschlacht anzetteln." Und auch einen Flashmob. Selbst eine Schlechtwetter-Variante hat Fazani in petto.

Wer dabei sein will: Wir verlosen 24 Tickets. Einfach eine E-Mail mit Stichwort "Malle Mania" bis 30. Juni, 12 Uhr, senden an: [email protected].

Titelfoto: Stefan Häßler

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