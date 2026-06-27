Howard Carpendale und XXL-Kubus: So spektakulär wird das Mega-Konzert auf der Elbe

Dresden - Die Sächsische Dampfschifffahrt feiert den 190. Geburtstag der Weißen Flotte mit einem Open-Air-Spektakel der Extraklasse. Am 5. September verwandelt sich die Elbe für den "Elbzauber" in eine große Bühne voller Stars .

Fiebern dem "Elbzauber" entgegen (v.l.): die zweite Geschäftsführerin der Flotte, Astrid Rockel (45), Regisseur Thomas Reiche (52) und Opernsängerin Camilla Nylund (58). © Eric Münch

Mittelpunkt des Events ist ein Ponton, der auf Stelzen mitten in der Elbe positioniert wird und auf dem sich ein XXL-Kubus (20 x 10 x 5 Meter) mit vier LED-Wänden befindet. Rechts und links des Kubus liegen zwei Salonschiffe sowie die Schaufelraddampfer "Leipzig" und "Dresden" auf dem Strom.

"Insgesamt werden vier Bühnen bespielt", erklärt Regisseur Thomas Reiche (52). "Der Kubus, die Bühne der Filmnächte und zwei Bühnen auf den Salonschiffen."

Zu erleben sind Schlagerlegende Howard Carpendale (80), die Sopranistin Camilla Nylund (58), Jazzsänger Atrin Madani (28), die norwegische Trompeterin Tine Thing Helseth (38), das Filmorchester Babelsberg und die Dresdner Kapellknaben.

Sie musizieren sowohl abwechselnd als auch gemeinsam von allen Bühnen aus - eine logistische Meisterleistung.