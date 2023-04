Es gibt viel zu Erleben! Neun Tipps für Euren Sonntag in Dresden und Umgebung

Freital - Zu einer Familienwanderung mit Picknick lädt Willibald, der Windbergzwerg, am Sonntag ein. Um 10 Uhr ist Start am Neumarkt, bevor es mit Spiel und Stempelstellen auf eine informative und kurzweilige Tour geht. Anmeldung unter anmeldung@freital.de nötig. Die Teilnahme ist kostenlos.

Dresden - Die A-Capella-Preisträger "Octavians" sind am Sonntag zu Gast in der Pillnitzer Weinbergkirche (Bergweg 3). Ab 16 Uhr singen die ehemaligen Sänger des Knabenchores der Jenaer Philharmonie in ihrem Programm "Von guten Freunden" sakrale Werke, Pop-Hits und heimatliche Lieder. Tickets ab 35/29 Euro unter anderem bei Reservix oder an der Tageskasse.