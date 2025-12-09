Zum Neujahrskonzert: Piano-Königinnen kommen mit ganz leichtem Gepäck

Dresden - Sie kommen mit "leichtem Gepäck". Wenn Jennifer Rüth (45) und Pauline Gropp (30) vom Duo "Queenz of Piano" mit dem Neujahrskonzert am 9. Januar den Reigen der Kulturveranstaltungen in der Ballsportarena eröffnen, dann müssen sie nicht schwer schleppen. Ihre transportablen E-Flügel wiegen lediglich 20 Kilogramm!

Die "Queenz of Piano": Jennifer Rüth (45, l.) und Pauline Gropp (30) an einem der leichten E-Flügel. © Thomas Türpe

"Sie sind in fünf Minuten aus einzelnen Modulen aufgebaut und können sogar auf Solarenergie umgestellt werden", erklären die beiden Künstlerinnen.

Derart flexibel ausgerüstet, konnten die "Queenz of Pianos" schon Musikvideos in der Wüste in Dubai oder in Island drehen - und diesen Sommer bei 30 Grad auf dem Dach der Ballsportarena. Ihre Bach-"Toccata" verwoben mit "Thunderstruck" von AC/DC ging am Montag als Video-Premiere online.

Die Cross-over-Produktion ist auch Bestandteil des Neujahrskonzertes, das die Pianistinnen mit den knapp 100 Musikern der "Prague Royal Philharmonic" unter Leitung von Heiko Mathias Förster (59) bestreiten.

Das Besondere: "Es kann nicht nur, das Publikum soll dazu tanzen", wünscht sich Förster.