Freikarten für Sachsens größte Karrieremesse

Dresden - Sachsens größte Karrieremesse beginnt am heutigen Freitag. Auf der KarriereStart präsentieren sich 568 Aussteller, Unternehmen werben um neue Kräfte und Nachwuchs. Wir vergeben Freikarten!

Besucher können Arbeitswelten kennenlernen, Handwerk praktisch ausprobieren, backen und hämmern. Neu ist etwa die Live-Showküche, in der Techniken für Restaurant und Küche gezeigt werden.

Geöffnet am heutigen Freitag und am Samstag von 9 bis 17 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 5/3,50 Euro.

Wir vergeben 10x 2 Freikarten! Schreibt am heutigen Freitag bis 14 Uhr eine E-Mail mit Eurer Anschrift an gewinnspiel@tag24.de, Kennwort: "Karriere".