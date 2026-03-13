Schlosshof wird zur Bühne und weckt Erinnerungen an DDR-Sommer

Dresden - Neue Liebe - neues Theater-Event. Vom 19. Juni bis 12. Juli lädt zum ersten Mal das Radeberger Sommertheater ins Schloss Klippenstein ein. An vier langen Wochenenden (Donnerstag bis Sonntag) wird das Areal für rund 300 Besucher bespielt - in der Hauptsache vom Radeberger Biertheater , allerdings mit einem untypischen Genre. Statt Schenkelklopfer kommen Hits auf die Bühne.

Freuen sich auf das Sommertheater auf Schloss Klippenstein (v.l.): Schauspieler Thomas Böttcher, OB Frank Höhme, Schlossherrin Karina Iwe und Biertheater-Geschäftsführer Jens Richter. © Petra Hornig

Auf dem Programm steht an zehn Abenden (25.-28. Juni, 2.-5./9./12. Juli) das Schlagermusical "Eine neue Liebe ist ...", ein von Thomas Böttcher (60) bearbeitetes Stück.

"Es entführt das Publikum auf einen Campingplatz auf Rügen und weckt Erinnerungen an DDR-Sommer voller Jugendliebe, vergessener Farbfilme und Spuren im Sand", so Böttcher.

Vier Gastspiele runden das Open Air ab, das mit der Rock'n'Roll-Show der Firebirds eröffnet wird. Am 21. Juni lädt die Dixieland-Band Lamarotte zum Frühschoppen ein, am 10. Juli gastieren Jürgen Haase (67) und Peter Kube (69) mit der Comödien-Produktion "Zwei Genies am Rande des Wahnsinns", am 11. Juli die Herkuleskeule mit "Leise flehen meine Glieder" im Schlosshof.

"In diesem Sommer öffnet sich ein neues Kapitel unserer Kulturgeschichte. Die Open-Air-Bühne steht für das lebendige Miteinander in Radeberg", freut sich OB Frank Höhne (parteilos).