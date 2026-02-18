Pflichttermin für "Boomer": Im Dresdner Parkhotel dreht sich alles um "früher"

Dresden - " Früher war alles besser", so lautet ein häufiger Seufzer von Menschen, die mindestens 50 Jahre alt sind - sogenannte Boomer. Aber stimmt das auch?

TV-Satiriker Oliver Kalkofe (60). © imago/APress

Der Satiriker Oliver Kalkofe (60) hat sich dieses Themas in seinem neuesten Buch angenommen und tourt mit einem Lese-Programm dazu derzeit durch Deutschland. Am Freitag gastiert er im Parkhotel Dresden.

"Nie war Früher schöner als Jetzt - Ein Boomer blickt zurück nach vorn", so heißt das Buch von Oliver Kalkofe (dtv, 22 Euro). Darin fragt er, ob die vermeintlich goldenen Boomer-Zeiten heute nur verklärt werden.

Kalkofe ist dafür Experte: Mit Kumpel Oliver Welke (59) von der "ZDF heute-show" schwärmt er jeden Montag im exzellenten Podcast "Kalk und Welk - Die fabelhaften Boomer Boys" über nostalgische Kindheitserinnerungen - von Freibad-Geruch bis TV-Serien.

"Es war früher nicht alles schöner, aber anders", sagte Kalkofe am Freitag in der NDR-Talkshow. Man hatte zwar nichts, davon aber gab es genug. Im heutigen Überfluss (klar: Kalkofe meint den TV-Konsum) sei es schwieriger, sich für etwas zu entscheiden.