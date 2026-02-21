Wo Fondant auf Fingerspitzengefühl trifft: Die große Messe der süßen Selbermacher

Dresden - Back-Fans, Bastelwütige und kreative Köpfe aufgepasst: Am Wochenende lädt die "Kreativ-, Back- und Genuss-Messe" am Dresdner Messering in Halle 4 zum Entdecken, Ausprobieren und Staunen ein - inklusive Torten-Wettbewerb, bei dem Besucher live mitfiebern dürfen.

TAG24-Reporterin Jacqueline Grünberger (29) durfte sich gemeinsam mit "Das große Backen"-Teilnehmerin Dörte Thie (65) am "Pfingstrosen"-Modellieren aus Fondant probieren – mit Erfolg! © Thomas Türpe

Von Workshops zu "Zuckerrosen modellieren" über innovative Back-Utensilien bis hin zum eigenen Wunderbuch-Basteln wird hier jeder "Kreativling" glücklich.

Veranstalter Marvin Okken (31) freut sich, dass die Messe schon das vierte Jahr in Folge so viel Anklang findet. Denn die Liebe fürs Basteln kommt bei dem Bonner nicht von irgendwo: "Meine Familie hat einen Perlenfachhandel und auch ich bastel’ mir in der Freizeit gerne mal ein Armbändchen."

Auch Fans der beliebten SAT.1-Sendung "Das große Backen" kommen am Wochenende auf ihre Kosten: Gemeinsam mit der Halbfinalistin von 2022, Dörte Thie (65), können Detailverliebte Pfingstrosen formen - und das aus Fondant!

Eigentlich Zahntechnikerin, hat sie schon lange eine große Leidenschaft fürs Backen: "Meine Mama war Hebamme und hatte nie Zeit für so was. Deshalb hab’ ich schon früh selbst damit angefangen."

Vor allem das kleinteilige Verzieren von Torten macht der Brandenburgerin Spaß: "Als Zahntechnikerin muss man so Fummel-Arbeiten mögen."