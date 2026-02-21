Wo Fondant auf Fingerspitzengefühl trifft: Die große Messe der süßen Selbermacher
Dresden - Back-Fans, Bastelwütige und kreative Köpfe aufgepasst: Am Wochenende lädt die "Kreativ-, Back- und Genuss-Messe" am Dresdner Messering in Halle 4 zum Entdecken, Ausprobieren und Staunen ein - inklusive Torten-Wettbewerb, bei dem Besucher live mitfiebern dürfen.
Von Workshops zu "Zuckerrosen modellieren" über innovative Back-Utensilien bis hin zum eigenen Wunderbuch-Basteln wird hier jeder "Kreativling" glücklich.
Veranstalter Marvin Okken (31) freut sich, dass die Messe schon das vierte Jahr in Folge so viel Anklang findet. Denn die Liebe fürs Basteln kommt bei dem Bonner nicht von irgendwo: "Meine Familie hat einen Perlenfachhandel und auch ich bastel’ mir in der Freizeit gerne mal ein Armbändchen."
Auch Fans der beliebten SAT.1-Sendung "Das große Backen" kommen am Wochenende auf ihre Kosten: Gemeinsam mit der Halbfinalistin von 2022, Dörte Thie (65), können Detailverliebte Pfingstrosen formen - und das aus Fondant!
Eigentlich Zahntechnikerin, hat sie schon lange eine große Leidenschaft fürs Backen: "Meine Mama war Hebamme und hatte nie Zeit für so was. Deshalb hab’ ich schon früh selbst damit angefangen."
Vor allem das kleinteilige Verzieren von Torten macht der Brandenburgerin Spaß: "Als Zahntechnikerin muss man so Fummel-Arbeiten mögen."
Leckere Snacks und Köstlichkeiten gibt es auf der Messe reichlich
Besucherin Claudia Weiß (53) ist ebenfalls passionierte Hobbybäckerin und mit ihren Töchtern extra aus dem erzgebirgischen Zwönitz angereist.
Sie möchte sich vor allem von den Back-Ausstellern inspirieren lassen: "Ich mache selbst gerne Torten. Für meine Töchter hab’ ich schon 'Harry Potter'- oder 'Metallica'-Torten gemacht."
Nele Kadura (27) ist mit ihrem Freund Tom Kubisch (29) hingegen durch Zufall auf der Messe gelandet. Umso neugieriger ist sie, "was es hier so gibt. Ich stricke und backe sehr gerne."
Chocolatier Arthur Tuytel (50) ist für die Messe extra 800 Kilometer mit seinem Schoko-Brunnen im Gepäck aus den Niederlanden angereist: "Ich bin schon seit 30 Jahren Chocolatier und liebe es einfach, Leute glücklich zu machen. Das Lächeln, das man da bekommt, ist unbezahlbar."
Geöffnet: Samstag und Sonntag, ab 10 Uhr. Tickets: 12/9 Euro. Infos: dresdenkreativ.de
