Noch nichts vor am Samstag? Diese 8 Tipps helfen Euch

Raus aus dem Alltag! Diese 8 Tipps helfen Euch bei der Wochenendplanung.

Von Antje Ullrich, Calvin Schröder

Dresden - Die Winterferien neigen sich in Sachsen dem Ende zu. Doch zum Abschluss bieten sich an diesem Wochenende noch mal zahlreiche Veranstaltungen für gemeinsame Familienzeit an - viel Spaß dabei!

Modellbahnausstellung

Dresden - Kleine Züge ganz groß: Bei der Modellbahnausstellung können Besucher insgesamt acht detailreiche Anlagen bewundern. Ergänzt wird die Schau durch einen kleinen Modellbahn-Flohmarkt sowie eine Spielanlage, auf der Kinder auch selbst aktiv werden können. Geöffnet ist am Samstag, 21. Februar, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder.

Bei der Modellbahnausstellung sind detailreiche Anlagen und kleine Züge in verschiedenen Spurweiten zu sehen. (Symbolbild) © 123RF/danciaba

Vivaldi für Kinder

Dresden - Durch Vivaldis facettenreiche Melodien von Frühling, Sommer, Herbst und Winter geht es am Samstag um 14 Uhr (Einlass 13.30 Uhr) beim Kinderkonzert "Die Vier Jahreszeiten" im Wallpavillon des Zwingers. Kindgerecht führen dabei ein Erzähler sowie das Kammerensemble des Dresdner Residenz Orchesters durch das 60-minütige Konzert (mit Pause). Tickets: 25 Euro, Kinder 15 Euro. Infos: concerts-dresden.com

2010er-Party

Dresden - In der GrooveStation geht es Samstagabend unter dem Motto "Teenage Dream" auf eine kleine Zeitreise in eine Ära voller Glitzer und Glamour - und zwar zurück in die 2010er-Jahre, als Stars wie Kesha, Stromae, Aura Dione, Katy Perry und Lady Gaga den Ton angaben. Los geht's ab 22.30 Uhr. Eintritt: bis 23 Uhr 6,50 Euro, danach 8 Euro. Infos: groovestation.de

In der GrooveStation geht es musikalisch zurück in die 2010er-Jahre. (Symbolbild) © 123rf/photootohp

Endspurt

Dresden - Beim Dresdner Winter auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch ist Endspurt angesagt. Am Samstag (10 bis 21 Uhr) und Sonntag (10 bis 20 Uhr) können hier Besucher noch mal ins Winter-Wunderland mit Feuerschalen und Leckereien eintauchen, die Schlittschuhe anschnallen und ihre Bahnen auf der 1 250 Quadratmeter großen Eisbahn ziehen. Preise Eisbahn: 9 Euro, erm. (Kinder bis 12 Jahre) 6 Euro, Familienkarte (2 Erw. & 2 Kinder) 27 Euro. Infos: konzertplatz-weisser-hirsch.de/winter

Endspurt beim Dresdner Winter: Noch einmal lädt die Eisbahn auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch zum Schlittschuhlaufen ein. © Steffen Füssel

Geschichten aus dem Dschungel

Dresden - Ein Abenteuer für die ganze Familie: In "Geschichten aus dem Dschungel" kämpft der kleine "Maushirsch" Kantschil ums Überleben in der ausgedorrten Wildnis. Wird der schlaue Held einen Ausweg finden? Der Musiker Ravi Srinivasan erzählt die Geschichte mit Instrumenten aus aller Welt. Ein fantasievolles Musikerlebnis für Kinder und Erwachsene. Beginn ist am Samstag um 15 Uhr im Theater in der Yenidze. Tickets unter: yenidze-theater.de

In der Yenidze wird am Samstag Erzählkunst mit Klängen aus aller Welt verbunden. © Sebastian Kahnert/dpa

"17 Hippies" live im Alten Schlachthof

Dresden - Weltoffene Klänge und ansteckende Energie: Die "17 Hippies" bringen mit "Clowns & Angels" ihre einzigartige Mischung aus osteuropäischen Melodien, Americana, Chanson sowie Rock-, Pop- und Jazz-Elementen auf die Bühne. Seit drei Jahrzehnten begeistert die Band mit Songs auf Deutsch, Englisch und Französisch. Das Konzert beginnt am Samstag um 20 Uhr im Alten Schlachthof. Tickets: alter-schlachthof.de

Offener Kostümfundus

Meißen - Noch bis Sonntag kann man täglich von 10 bis 17 Uhr in den Kostümen des Schlossfundus der Albrechtsburg Meißen stöbern. Ob Ritter, Magd, Bischof oder Kurfürst: Kleine und große Besucher können in verschiedene Rollen schlüpfen und kostümiert durch die herrschaftlichen Räume des Schlosses schlendern. Aber Achtung: Die Räume im Museum sind nicht beheizt. Also warm anziehen unter den Kostümen! Eintritt: 12 Euro, erm. 10 Euro, Kinder (6-16 Jahre) 4,50 Euro. Infos: albrechtsburg-meissen.de

Basteln im Tierpark

Chemnitz - Bei der offenen Tierparkschule werden heute von 13 bis 16 Uhr im Chemnitzer Tierpark Meisenknödel gebastelt. Jeder, der mitmachen möchte, sollte dafür eine alte Teetasse mit Henkel mitbringen. Denn mit ein wenig Kreativität entsteht daraus ganz praktisch eine Futterstelle für unsere heimischen Vögel. Eintritt Tierpark aktuell: 6,50 Euro, erm. 3,50 Euro. Infos: tierpark-chemnitz.de

Kinder und Erwachsene können im Tierpark Chemnitz eigene Meisenknödel herstellen. © Jan Woitas/dpa