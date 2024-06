Fünf Highlights für Euren Sonntag in und um Dresden

Lunzenau - Eine Führung über Speicher und in sonst verschlossene, noch unrestaurierte Bereiche gibt es ab 14 Uhr auf der Rochsburg zu erleben. In knapp einer Stunde seht Ihr das, was man sonst nicht sieht, wie zum Beispiel Dachböden oder die Räume der ehemaligen Jugendherberge. Kosten: 12/10 Euro. Buchung: schloss-rochsburg.ticketfritz.de.