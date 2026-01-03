Fünf spannende Tipps für Euren ersten Samstag im neuen Jahr
Dresden - Das neue Jahr hat gerade erst angefangen und trumpft schon am ersten Wochenende mit spannenden Veranstaltungen auf. Wer sich zu Silvester vorgenommen hat, nicht mehr länger faul zu Hause herumzusitzen, wird bei unseren Tipps garantiert fündig.
Märchenlesung
Moritzburg - Auf Schloss Moritzburg lädt Zofe Babette Jung und Alt zu einer Märchenlesung zum Mitmachen ein. Auf dem Plan steht natürlich das zauberhafte Märchen "Aschenputtel". Dabei gilt es, versteckte Märchenfiguren aufzufinden. Start: 11 und 14 Uhr, Dauer: ca. 60 Minuten.
Treffpunkt: Großer Aschenbrödel-Schuh auf der Schlossterrasse. Onlinetickets für Besucher ab 6 Jahren: 6,50 Euro über www.schloss-moritzburg.de
Porzellanschau
Meißen - Um 11.30 Uhr beginnt eine Führung durch die Sonderausstellung Maladie im Museum der Meissen Porzellan-Stiftung. Dabei taucht man tief ein in die Welt der filigranen und zerbrechlichen Kunstwerke, lernt historische Werkzeuge kennen.
Infos und Tickets unter: www.erlebniswelt-meissen.com/de/fuhrung-durch-die-sonderausstellung-maladie-von-der-leidenschaft-des-sammelns.html
Schlossführung
Weesenstein - Bei zwei anderthalbstündigen Führungen durch das romantische Felsenschloss lässt sich viel Neues über das Adventsbrauchtum Sachsens und Böhmens in Erfahrung bringen. Außerdem lernt man Weesensteiner Sagen, Mythen und Legenden kennen.
Start: 16 und 18 Uhr. Eintrittskarten (20/5 Euro) gibt's im Ticketshop.
Zirkus
Dresden - Am kommenden Wochenende gibt es die letzte Gelegenheit, den Dresdner "Weihnachts-Circus" an der Washingtonstraße zu besuchen. In der Manege wechseln sich atemberaubende Stunts mit herzerwärmenden Tierdarbietungen und verschmitzter Clownerie ab.
Tickets für die letzten Vorstellungen der Saison am Sonnabend (14 und 19 Uhr) sowie am Sonntag (14 Uhr) gibt es bis zwei Stunden vor Showbeginn am Kassenwagen oder unter https://dwc.de/tickets
Anglühen
Radebeul - Auf Schloss Hoflößnitz in Radebeul beginnt an diesem Wochenende das traditionelle "Hoflößnitzer WeinbergGlühen" (jeweils ab 12 Uhr, Eintritt: frei). Dabei lassen sich auf der Weinterrasse in gemütlicher winterlicher Atmosphäre die edlen Tropfen der Hoflößnitzer und Glühweine der Winzerkollegen aus der Region genießen. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt's Bratwurst, Flammkuchen, Waffeln und Lángos.
Titelfoto: imago/Sylvio Dittrich