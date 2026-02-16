Löffler macht's mit Helbig: Doppelkonzert im Kulturpalast

Dresden - Das wird ein ganz besonderes Doppelkonzert : Der Elektro-Musiker Christian Löffler (40) und der Dresdner Komponist Sven Helbig (58) gehen erstmals gemeinsam auf Tour. Am kommenden Sonntag sind sie mit einem Auftritt ihrer "Until We Meet Again"-Tournee im Kulturpalast zu Gast.

Christian Löffler (40). © PR/Anna Arnet

Löffler und Helbig verbindet viel, vor allem ihre Handschrift im Umgang mit Klang: Christian Löffler erschafft mit minimalistischen Mitteln emotional dichte elektronische Kompositionen, die sich zwischen Clubkultur, Kunstmusik und Naturbeobachtung bewegen.

Sven Helbig hingegen orientiert sich als Komponist und Klangforscher zwischen Klassik, opulenter Chorkunst und subtiler Elektronik - eine musikalische Grenzwanderung ist angekündigt.

Für die Konzertreise "Until We Meet Again" haben die beiden ein gemeinsames Programm entwickelt, in dem Helbigs Musik fließend in die Löfflers übergeht. Im Zentrum steht ein gemeinsames Klavierquartett, das beiden Künstlern als verbindendes Element dient. Zu erleben ist ein durchkomponierter Abend, in dem orchestrale Tiefe, intime Kammermusik und elektronische Texturen ineinander übergehen.