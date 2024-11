Fünf Tipps in Dresden und Umland: Das ist am Wochenende alles los

Am Wochenende bleibt es in Dresden bei elf Grad herbstlich mild und voraussichtlich trocken. Wir haben spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht.

Von Dana Peter

Dresden - Am Wochenende bleibt es im Raum Dresden bei elf Grad Celsius herbstlich mild und voraussichtlich trocken. Mit ein bisschen Glück lässt sich die Sonne blicken. Einem Ausflug mit Familie und Freunden steht also nichts im Wege. Was lässt sich in unserer Region erleben? Wir haben spannende Tipps für Dresden und Umgebung am Samstag herausgesucht. Viel Spaß!

Ausbildungsmesse

Dresden - Die "11. ONKEL SAX"-Ausbildungsmesse hat sich als wichtige Veranstaltung für die berufliche Orientierung etabliert. Der Eintritt am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr in der 145. Oberschule (Gehestraße 2) in Pieschen ist kostenfrei. Mehr als 60 Aussteller informieren über Praktikum, Ausbildung, duales Studium und weiterführende Möglichkeiten nach der Schule. Die Messe ist eine perfekte Gelegenheit für alle, die sich über Berufsbilder und Karrierewege schlaumachen möchten. Snacks und Getränke nur gegen Bargeld, Kartenzahlung ist nicht möglich. Infos unter: onkel-sax.de/os-messe.

Am Wochenende kann man sich in Pieschen über zahlreiche Jobs informieren. © IMAGO/Wolfilser

Kammermusik

Dresden - Ein Konzert unter dem Motto "Lieder ohne Worte" findet am Sonnabend ab 17 Uhr im Kügelgenhaus (Hauptstraße 13) statt. Im Museum erklingen Werke von Schubert, Mendelssohn-Bartholdy, Hummel und Mozart. Das Ensemble Klangflut spielt auserlesene Kammermusik der Romantik auf historischen Instrumenten. Mit Marie Ludwig (Flöte) und Ekaterina Poljakova (Hammerflügel). Tickets (15/13 Euro) und Infos unter kuegelgen-dresden.de.

Klassische Musik gibt es am Samstag. © 123RF/junce

Eislaufen

Dresden - Die Eislaufsaison in der Joynext-Arena (Magdeburger Str. 10) ist eröffnet. Los geht's am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr​​​​​​​ und von 19.30 bis 22.30 Uhr (Eis-Disco) sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Trainingshalle hat zusätzlich auf am Sonnabend von 19.30 bis 22.30 Uhr (Eis-Disco) und am Sonntag 15 bis 18 Uhr. Zwei Stunden Eislaufen kosten 4,50/3,50 Euro, Eis-Disco 6 Euro. Schlittschuh- und Schutzausrüstungsverleih sowie Schleifservice gegen Gebühr. Ein Kiosk bietet Getränke & Snacks. Infos unter: dresden.de/eislaufen.

Auch Kinder werden am Eislaufen ihre Freude haben. © 123rf/chetroni

Spielemesse

Dresden - Die "spielraum 2024" findet am Sonnabend (10 bis 19 Uhr) und Sonntag (10 bis 18 Uhr) in der Messe Dresden (Messering 6) statt. Vier Hallen mit Herstellern wie Playmobil, Lego oder Carrera warten auf die Besucher. "Games for Families" präsentiert auf rund 2000 Quadratmetern eine große Vielfalt an kind- und familiengerechten Computer-, Konsolen und Gesellschaftsspielen. Auch einen FPV- und Drohnen-Parcours gibt es. Auf der Familienspielfläche können mehr als 500 Gesellschaftsspiele ausprobiert werden. Auf Fans des kreativen Bauens wartet ein Spielbereich mit 300.000 Lego-Steinen, ein PLAYMOBIL-Spieleareal, ein Brettspiel-Bereich und eine Hüpfburgen-Landschaft. Eintritt (15/10 Euro) und Infos unter: spielraum-dresden.de.

Spiele, Spiele und noch mehr Spiele erwarten Groß und Klein. © 123rf/aletia

Nachts auf der Burg

Ein Glas Wein gehört zu der Tour dazu. © 123RF/wavebreakmediamicro