"Geschichten übern Gartenzaun": Poetry Slam in Dresden feiert Jubiläum

Dresden - "Geschichten übern Gartenzaun" - die DDR-Kultserie (1982–1985) aus einer Kleingartenanlage lieferte den Titel für einen Poetry Slam, den Gastgeberin Kaddi Cutz (44) seit 15 Jahren in der "Groovestation" in der Dresdner Neustadt veranstaltet. Dabei stammt die Autorin, freie Rednerin und leidenschaftliche Katzenliebhaberin aus Hannover. Sie hat die Serie aus Wohnsitz- und Altersgründen nie geguckt!

Kaddi Cutz (44) veranstaltet seit 15 Jahren Poetry-Slam unter dem Titel "Geschichten übern Gartenzaun". © Ove Landgraf

"Den Titel hat mir ein Freund ans Herz gelegt und ich fand ihn sofort gut", sagt die Sozialpädagogin, die seit 2007 in Dresden lebt. Auch die Stadt entdeckte sie - über den Umweg Hamburg und einen Job im Arbeitsamt - auf Empfehlung zweier Zivis.

Längst hat sich Kaddi Dresden einverleibt - im Wortsinn als Gastro-Kritikerin und als Poetin mit ihren Versen "Gedichte für Gerichte".

Mit Zitronenpasta oder Nudeln mit Pfifferlingen bewirtet sie am liebsten ihre Gäste zu Hause. Dem Publikum vorm Gartenzaun kredenzt sie sechsmal im Jahr Poetry-Slammer aus dem deutschsprachigen Raum, das nächste Mal am 23. September, dann am 2. Dezember.

Über 300 Künstler begrüßte Kaddi schon in ihrer Show, für die tatsächlich auf der Bühne ein Gartenzaun mit Blumen aufgebaut wird.