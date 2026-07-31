"Geschichten übern Gartenzaun": Poetry Slam in Dresden feiert Jubiläum
Dresden - "Geschichten übern Gartenzaun" - die DDR-Kultserie (1982–1985) aus einer Kleingartenanlage lieferte den Titel für einen Poetry Slam, den Gastgeberin Kaddi Cutz (44) seit 15 Jahren in der "Groovestation" in der Dresdner Neustadt veranstaltet. Dabei stammt die Autorin, freie Rednerin und leidenschaftliche Katzenliebhaberin aus Hannover. Sie hat die Serie aus Wohnsitz- und Altersgründen nie geguckt!
"Den Titel hat mir ein Freund ans Herz gelegt und ich fand ihn sofort gut", sagt die Sozialpädagogin, die seit 2007 in Dresden lebt. Auch die Stadt entdeckte sie - über den Umweg Hamburg und einen Job im Arbeitsamt - auf Empfehlung zweier Zivis.
Längst hat sich Kaddi Dresden einverleibt - im Wortsinn als Gastro-Kritikerin und als Poetin mit ihren Versen "Gedichte für Gerichte".
Mit Zitronenpasta oder Nudeln mit Pfifferlingen bewirtet sie am liebsten ihre Gäste zu Hause. Dem Publikum vorm Gartenzaun kredenzt sie sechsmal im Jahr Poetry-Slammer aus dem deutschsprachigen Raum, das nächste Mal am 23. September, dann am 2. Dezember.
Über 300 Künstler begrüßte Kaddi schon in ihrer Show, für die tatsächlich auf der Bühne ein Gartenzaun mit Blumen aufgebaut wird.
Sarah Bosetti und Fabian Köster standen schon auf Cutz' Bühne
Einige, die auf Kaddis Kunstrasen Texte performten, "sind längst aus dem Slam rausgewachsen und heute prominent", sagt Kadi nicht ohne Stolz.
Sarah Bosetti (42, "Bosettis Late Night", 3sat), Comedian und DJ Felix Lobrecht (37), Fabian Köster (31, "heute-show", ZDF) oder auch Kabarettistin Lisa Eckhart (33) - sie alle waren am Anfang ihrer Karriere zu Gast bei Kaddi Cutz.
"Heute würde ich sie natürlich nicht mehr auf meine Bühne bekommen", lacht Kaddi, die man auch als Hochzeits- oder Trauerrednerin buchen kann (www.kaddicutz.de). Kaddi Cutz findet immer die richtigen Worte.
Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf (2)