Höhepunkt der "Harley Days": Hunderte Motorräder brettern durch Dresden

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Hunderte Motorräder auf Tour: Die Biker-Parade markiert das Ende der "Harley Days" in Dresden.

Von Jasmin Beisiegel

Dresden - Zum Abschluss der "Harley Days" ist am Sonntag erneut eine große Biker-Parade durch Dresden gerollt.

Hunderte Motorräder rauschten am Sonntag durch Dresden.
Hunderte Motorräder rauschten am Sonntag durch Dresden.  © Ove Landgraf

Hunderte Motorräder fuhren laut Veranstalterangaben am Mittag vom Ostragehege im Zentrum der Landeshauptstadt los. Bei der knapp 30 Kilometer langen Rundfahrt quer durch die Stadt überquerten die Biker auch die berühmte Elbbrücke "Blaues Wunder" und fuhren entlang des Elbufers am Altstadtpanorama vorbei.

Die Tour dauerte gut eine Stunde. Zwischenfälle gab es nicht, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Mit der Parade endeten am Nachmittag die Dresdner "Harley Days". Seit Freitag kamen laut Veranstalter in der Rinne am Ostragehege Tausende Fans der US-amerikanischen Kultmarke Harley-Davidson zusammen.

Die Fahrt ging auch über die Wladschlösschenbrücke.
Die Fahrt ging auch über die Wladschlösschenbrücke.  © Ove Landgraf
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Bei bester Laune unterwegs auf den US-Bikes der Kultmarke.
Bei bester Laune unterwegs auf den US-Bikes der Kultmarke.  © Ove Landgraf

Das Programm der achten Ausgabe des Motorradtreffens bot Bike-Shows, Probefahrten, eine Händlermeile und Konzerte. Eingeladen waren auch Fahrer anderer Motorradmarken.

Titelfoto: Fotomontage: Ove Landgraf

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