Höhepunkt der "Harley Days": Hunderte Motorräder brettern durch Dresden

Dresden - Zum Abschluss der "Harley Days" ist am Sonntag erneut eine große Biker-Parade durch Dresden gerollt.

Hunderte Motorräder rauschten am Sonntag durch Dresden. © Ove Landgraf

Hunderte Motorräder fuhren laut Veranstalterangaben am Mittag vom Ostragehege im Zentrum der Landeshauptstadt los. Bei der knapp 30 Kilometer langen Rundfahrt quer durch die Stadt überquerten die Biker auch die berühmte Elbbrücke "Blaues Wunder" und fuhren entlang des Elbufers am Altstadtpanorama vorbei.

Die Tour dauerte gut eine Stunde. Zwischenfälle gab es nicht, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Mit der Parade endeten am Nachmittag die Dresdner "Harley Days". Seit Freitag kamen laut Veranstalter in der Rinne am Ostragehege Tausende Fans der US-amerikanischen Kultmarke Harley-Davidson zusammen.