Langeweile am Sonntag? 7 tolle Tipps für Dresden und Umgebung!
Dresden - Auch am Sonntag wird es sonnig und sommerlich heiß. Was man da am besten in Dresden und Umgebung unternehmen kann, erfahrt Ihr hier!
Proschwitz erleben
Meissen - Zum "Tag des offenen Barockschlosses" findet auf Schloss Proschwitz (Heiliger Grund 2) am Sonntag von 10 bis 18 Uhr ein Wein-, Antik- und Gartenmarkt statt. Dabei kann man die Schlossanlage, Klaviermusik und Falkner-Shows erleben. 11, 12 und 14 Uhr spielt die erfolgreiche Pianistin Dr. Olena Khoruzha Meisterwerke der Romantik: Kompositionen von Robert Schumann und Frederic Chopin. Halbstündig finden auch Führungen im Schloss statt (Kosten: 3 Euro). Greifvogel-Vorführungen gibt es um 12 und 14 Uhr. Eintritt: 4 Euro. Infos unter: schloss-proschwitz.de
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Harley Days
Dresden - Bei den Harley Days treffen sich am Sonnabend (10 bis 24 Uhr) und Sonntag (10 bis 16 Uhr) Tausende Motorradfahrer auf dem mehr als acht Hektar große Open-Air-Areal in der Rinne (Messering). Die Festival-Zeltstadt mit Händler- und Gastronomiemeile bietet alles, was das Bikerherz begehrt. Livebands heizen täglich auf der Bühne ein. Und die verrücktesten und faszinierendsten Motorräder stellen sich bei der Bike-Show dem strengen Urteil einer Fachjury. Los geht's 10 Uhr. Tickets (ab 15 Euro) und Programm unter: harley-days-dresden.de
Pillnitzer Chorsommer
Pillnitz - Wer seinen Sonntagnachmittag musikalisch gestalten möchte, sollte sich den Pillnitzer Chorsommer nicht entgehen lassen. Dieses Mal tritt der Chor der Stuhlbauerstadt Rabenau e.V. auf und lässt Euch auf andere Gedanken kommen. Findet Euch bei schönster Umgebung und Atmosphäre im Lustgarten um 15 Uhr zusammen - der Preis ist im "Schloss & Park Pillnitz" inbegriffen. Infos unter: schlosspillnitz.de
Sport im Ostrabeach
Dresden - Im Ostrabeach könnt Ihr Euch am Sonntag sportlich betätigen! Spielt doch mal wieder gemeinsam mit Freunden Beachvolleyball und genießt die freie Zeit. Anschließend könnt Ihr Euch mit frischen und leckeren Getränken abkühlen und das Wochenende entspannt ausklingen lassen. Für weitere Interessierte gibt es auch die Möglichkeiten, Pickleball und Padel Tennis zu spielen. Infos unter: ostrabeach.com
ElbaVista-Sound: Bare Bones - Wood, Wire & Voices
Dresden - Am Sonntag warten im Italienischen Dörfchen tolle Sounds und leckere Getränke auf Euch! Von 13 bis 22 Uhr genießt Ihr die Zeit und tanzt zu Balearic Rumba, über Contemporary Jazz bis hin zu elektronischen Sounds. Für jeden Geschmack ist gesorgt - die musikalische Vielfalt steht besonders im Vordergrund. Eintritt frei, Infos unter: palaissommer.de
Führung durch den Frohnauer Hammer
Annaberg-Buchholz - Im Fornhauer Hammer wird Geschichte lebendig! Bei den rund einstündigen Führungen könnt Ihr hinter die Kulissen blicken und erleben, wie das historische Hammerwerk noch heute mit Wasserkraft betrieben wird. Dazu gibts spannende Einblicke in alte Schmiedekunst, erzgebirgische Volkskunst und traditionelle Handarbeit. Von 9 bis 17 Uhr, 5/3 Euro, Infos unter: annaberg-buchholz.de
Spazierclub
Dresden - Am Sonntag wird es Zeit zum Bewegen und Connecten! Mit dem Spazierclub lauft Ihr eine tolle Runde durch Dresden und könnt dabei direkt neue Leute kennenlernen. Die Gruppe trifft sich um 14 Uhr an der Frauenkirche und bespricht alles Weitere vor Ort. Also schnappt Euch Eure Freunde oder kommt auch einfach alleine - lustig wird es ohnehin. Infos unter: konradhfh.de
TAG24 wünscht Euch einen erholsamen Sonntag!
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch; Holm Helis; 123RF/ververidis; Uwe Meinhold; Steffen Füssel