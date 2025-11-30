Noch nichts vor? Mit diesen 8 Tipps seid Ihr für den Samstag bestens vorbereitet
Dresden - Na, habt Ihr schon Glühwein getrunken und ein frisches Stück Stollen probiert? Zeit wird's, denn wir feiern das erste Adventswochenende! Viele Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnet. Was in Dresden und Umgebung sonst noch so los ist, erfahrt Ihr auf dieser Seite. Wir wünschen Euch eine gemütliche Zeit!
Auf den Spuren von Aschenbrödel
Moritzburg - Entdeckt die Drehorte des Märchenfilms "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf Schloss Moritzburg (Schloßallee 1) während eines winterlichen Parkspaziergangs, erfahrt Hintergrundinfos und Anekdoten rund um das Filmset! "Auf den Spuren von Aschenbrödel" startet am Sonnabend, 11 Uhr und 14 Uhr. Treffpunkt: Großer Aschenbrödel-Schuh auf der Schlossterrasse. Kosten: 6,50 Euro. Für den Besuch der Winterausstellung braucht man eine extra Eintrittskarte (12/10/4,50 Euro). Infos unter: schloss-moritzburg.de
Schlossgeheimnisse entdecken
Rochlitz - "So viel Heimlichkeit" heißt die Adventsführung für Familien auf Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1), die am Sonnabend, 15 und 17 Uhr, angeboten wird. Im Schloss verbergen zahlreiche Türen, Geheimnisse, die von Weihnachtswundern erzählen, nach Advent schmecken oder nach kostbaren Geschenken riechen. Besucher werden diese Türen öffnen und dahinter allerlei Geheimnisse entdecken. Kosten: 13/8,50 Euro. Anmeldung und Infos unter schloss-rochlitz.de
Bimmelbahn & Lichterglanz
Freital - Schaut Handwerkern über die Schulter oder knetet Eure eigene Räucherkerze: Die Weißeritztalbahn bringt Euch von einem Weihnachtsmarkt zum nächsten. Einer Perlenschnur gleich reihen sich die Themen-Bahnhöfe von Freital-Hainsberg über Rabenau, Malter, Dippoldiswalde, Obercarsdorf und Schmiedeberg bis zum Kurort Kipsdorf. Steigt dort aus, wo es Euch gefällt! Los geht's am Sonnabend und Sonntag, jeweils ab 9.25 Uhr, am Bahnhof Freital-Hainsberg (Dresdner Str. 280). Tageskarte inklusive Bus-Shuttle: 33 Euro, bis 14 Jahre frei. Infos unter weisseritztalbahn.com
Märchenzauber
Lichtenau - Der Sonnenlandpark (Zum Sonnenlandpark 1) verzaubert täglich von 13 bis 20 Uhr mit Lichtinstallationen und winterlichen Attraktionen. Auf einem 1,5 Kilometer langen Spaziergang erwarten Besucher unzählige Lichtskulpturen, die den Park in eine magische Märchenwelt verwandeln. Highlight ist die Lasershow am See. Auch die Eislauffläche, Wellenflieger und Allwetter-Reifenrutsche sorgen für Spaß. Indoorspielwelt, Wildpark und Gastronomie runden das Angebot ab. Eintritt ab vier Jahren: 16,50 Euro. Infos unter: sonnenlandpark.de
Kunst und Design
Dresden - Am Samstag und Sonntag findet der "ohmygoodz - Design & Kunstmarkt" in Dresden, erstmalig in einer Winteredition, statt. Euch erwarten über 40 Aussteller, spannende Workshops und tolle Musik. Wer spontan Lust auf ein kleines Tattoo hat, kann sich dort unter die Nadel legen. Neben köstlichen Getränken, gibt es auch besondere Leckereien, wie Spätzle und handgemachte Pizza. Infos und Tickets (5/4 Euro) unter ohmygoodz.de
Coswiger SterneWeihnacht
Coswig - Die ersten Weihnachtsmärkte öffneten diese Woche ihre Türen, wieso nicht mal einen anderen schönen Ort besuchen? Nutzt die Chance und schaut Euch die weihnachtlich-winterliche Zauberlandschaft rund um das Coswiger Rathaus an! Der süße Markt bietet noch heute und morgen seine leckeren Speisen und Getränke, sowie ein tolles Kulturprogramm an. Wer am Sonntag zum Markt geht, darf sich zudem von 12 bis 18 Uhr über offene Geschäfte im Zentrum freuen. Infos unter sterneweihnacht.de
Weihnachtsoratorium
Meißen - Im Dom zu Meißen findet heute um 17.30 Uhr ein weihnachtliches, romantisches Konzert im Kerzenschein statt. Erlebt emotionale und klangvolle Momente voller Festlichkeit bei einem Zusammenspiel aus verschiedensten Instrumenten und dem Meißner Chor. Da der Dom nicht beheizt werden kann, heißt es: gemütlich, warm anziehen und eingekuschelt der Musik lauschen! Infos und Tickets (20/18 Euro) unter dom-zu-meissen.de
Mamma Mia Party
Dresden - Musikalische Nostalgie gefälligst? Das bekommt ihr heute Abend im Stromwerk Dresden bei der großen Mamma Mia Party. Neben den größten ABBA-Hits, erwarten Euch auch noch weitere Klassiker aus der goldenen Disco-Zeit, bei denen Ihr so richtig mittanzen und mitsingen könnt. Lasst Euren Sinnen freien Lauf, taucht ein in Glitzerregen und buntes Licht – und lasst Euch mit guter Laune durch einen Abend voller legendärer Momente tragen! Infos und Tickets unter dresden-stromwerk.de
TAG24 wünscht Euch ein erholsames und trotzdem ereignisreiches Adventswochenende!
Titelfoto: Bildmontage: Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/dpa; Jens Kalaene/dpa; Holm Helis; Uwe Meinhold