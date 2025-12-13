Gut gebrüllt, Löwe! Dresdner Weihnachtscircus legt top Start hin - aber einen Haken gibt es

Dresden - Der 28. Dresdner Weihnachts-Circus macht seinem Namen alle Ehre: Die 16 Acts mit 85 Artisten aus 14 Nationen sind ein großes Geschenk ans Publikum.

Volles Haus, große Party: Der Dresdner Weihnachtscircus hat am Freitag einen Traumstart hingelegt. © Ove Landgraf

Am Freitag feierte das Weltklasse-Programm Premiere. Bis 4. Januar kann in Europas größter Zeltstadt am Elbepark gestaunt, gejubelt, gelacht und der Atem angehalten werden.

Zwei zierliche Artistinnen, angereist aus Las Vegas, sind die absoluten Stars in der Manege: Das Duo "Kolev Sisters" beeindruckt mit Kraftakrobatik, die sonst nur von starken Männern dargeboten wird. Ihr elegant-poetisches Muskelspiel wird mit Standing Ovations gefeiert.

Im Publikum Boxer Arthur Abraham (45), er ist begeistert: "Klasse, klasse, klasse." Großen Beifall erntet auch das mexikanische "Duo Kyrioz", das mit faszinierenden Balanceakten auf XXL-Bällen verblüfft.

Die mit 22 Artisten größte Truppe flog aus dem chinesischen Wuhan ein - im Gepäck eine Riesenschaukel-Nummer und Sprungakrobatik.