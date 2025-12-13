 2.491

Gut gebrüllt, Löwe! Dresdner Weihnachtscircus legt top Start hin - aber einen Haken gibt es

Der 28. Dresdner Weihnachts-Circus macht seinem Namen alle Ehre: Die 16 Acts mit 85 Artisten aus 14 Nationen sind ein großes Geschenk ans Publikum.

Von Katrin Koch

Dresden - Der 28. Dresdner Weihnachts-Circus macht seinem Namen alle Ehre: Die 16 Acts mit 85 Artisten aus 14 Nationen sind ein großes Geschenk ans Publikum.

Volles Haus, große Party: Der Dresdner Weihnachtscircus hat am Freitag einen Traumstart hingelegt.
Volles Haus, große Party: Der Dresdner Weihnachtscircus hat am Freitag einen Traumstart hingelegt.  © Ove Landgraf

Am Freitag feierte das Weltklasse-Programm Premiere. Bis 4. Januar kann in Europas größter Zeltstadt am Elbepark gestaunt, gejubelt, gelacht und der Atem angehalten werden.

Zwei zierliche Artistinnen, angereist aus Las Vegas, sind die absoluten Stars in der Manege: Das Duo "Kolev Sisters" beeindruckt mit Kraftakrobatik, die sonst nur von starken Männern dargeboten wird. Ihr elegant-poetisches Muskelspiel wird mit Standing Ovations gefeiert.

Im Publikum Boxer Arthur Abraham (45), er ist begeistert: "Klasse, klasse, klasse." Großen Beifall erntet auch das mexikanische "Duo Kyrioz", das mit faszinierenden Balanceakten auf XXL-Bällen verblüfft.

Dresden: Familienspaß beim Hüttenzauber: Darauf können sich die Kids freuen
Dresden Veranstaltungen & Freizeit Familienspaß beim Hüttenzauber: Darauf können sich die Kids freuen

Die mit 22 Artisten größte Truppe flog aus dem chinesischen Wuhan ein - im Gepäck eine Riesenschaukel-Nummer und Sprungakrobatik.

Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten, wie Proteste vorm Zirkusszelt zeigen

Die Löwen sind unter Führung von Denny Montico zurück!
Die Löwen sind unter Führung von Denny Montico zurück!  © Ove Landgraf
Bei "Flying Martini" ist der Name Programm - sie fliegen durch die Lüfte.
Bei "Flying Martini" ist der Name Programm - sie fliegen durch die Lüfte.  © Ove Landgraf
DSDS-Gewinner Severino Seeger (39) singt wie im vergangenen Jahr für das Publikum.
DSDS-Gewinner Severino Seeger (39) singt wie im vergangenen Jahr für das Publikum.  © Ove Landgraf
Mit Wolle Förster (71, vierter von links) und Arthur Abraham (45, zweiter von rechts) waren auch einige Promis am Start.
Mit Wolle Förster (71, vierter von links) und Arthur Abraham (45, zweiter von rechts) waren auch einige Promis am Start.  © Ove Landgraf
Nicht alle waren begeistert: Tierschützer protestierten vorm Zirkuszelt.
Nicht alle waren begeistert: Tierschützer protestierten vorm Zirkuszelt.  © Ove Landgraf

Im Astronauten-Outfit überrascht Simet Laszlo mit Space-Balancen auf dem Todesrad. Zauberei mit Jimmy Salon, Jonglage von Sergio Paolo, die "Flying Martini" am Flugtrapez, das Clownstrio "Les Payatz", ikarische Spiele mit den Segura Brothers aus Argentinien - das Programm zieht alle Register.

"Zwei Jahre haben wir an der Show getüftelt, haben uns dafür Artisten in aller Welt angeschaut", verrät das Direktions-Trio William (54), Sascha (48) und Leonard Köllner (36).

Das Ergebnis ist ein Programm voller artistischer Spitzenleistungen.

Dresden: Die wollen uns wohl vergackeiern: Dresdner Theater wirbt jetzt mit Osterhasen
Dresden Veranstaltungen & Freizeit Die wollen uns wohl vergackeiern: Dresdner Theater wirbt jetzt mit Osterhasen

Indirekt gibt es den Tierschutz-Demonstranten vor dem Zelt recht: Die Artisten-Nummern sind alle so stark, es hätte die Raubtiergruppe von Denny Montico und die Pferdedressur von Renaldo Weisheit nicht gebraucht! Infos/Tickets (14-74 Euro) unter dwc.de.

Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf (2)

Mehr zum Thema Dresden Veranstaltungen & Freizeit: