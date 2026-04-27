Herkuleskeule feiert bald Jubiläum: Das kann das Publikum erwarten

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Die "Herkuleskeule" feiert seinen Geburtstag vom 1. bis 3. Mai im Keller des Kulturpalastes mit dem Jubiläumsprogramm "Ziemlich beste Lieder".

Von Katrin Koch

Dresden - Seit 65 Jahren bringt die "Herkuleskeule" politische Themen mit Witz und Musik auf die Bühne. Das Kabarett feiert denn auch seinen Geburtstag vom 1. bis 3. Mai im Keller des Kulturpalastes mit dem Jubiläumsprogramm "Ziemlich beste Lieder".

Das Ensemble der Keule feiert 65. Geburtstag, denkt aber nicht an den Ruhestand.
Das Ensemble der Keule feiert 65. Geburtstag, denkt aber nicht an den Ruhestand.  © Herkuleskeule

Der Titel hält, was er verspricht, das Programm ist ein musikalischer Rückblick auf die vergangenen Kabarett-Jahrzehnte.

"Die Keule war ja in Sachen Musik schon immer ein bisschen anders als andere Kabaretts: Bei uns war die Musik noch nie einfach nur Beiwerk, sondern wichtiger, fester und nicht selten auch tragender Bestandteil der Programme", weiß Geschäftsführer Jens Fritzsche.

Der Herkules mit Keule ist das Maskottchen des politischen Kabaretts.
Der Herkules mit Keule ist das Maskottchen des politischen Kabaretts.  © PR
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"Zudem sind unsere musikalischen Macher schon immer viele Wege auch abseits des Kabarett-Mainstreams gegangen: Jazz, aktuelle Popsongs und jede Menge eigener Kompositionen waren immer das Markenzeichen der Herkuleskeule. Nicht zuletzt, seit Prof. Jens Wagner musikalischer Leiter der Herkuleskeule ist."

Tickets/Infos unter: herkuleskeule.de.

Titelfoto: Herkuleskeule

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