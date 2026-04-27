Herkuleskeule feiert bald Jubiläum: Das kann das Publikum erwarten

Dresden - Seit 65 Jahren bringt die "Herkuleskeule" politische Themen mit Witz und Musik auf die Bühne. Das Kabarett feiert denn auch seinen Geburtstag vom 1. bis 3. Mai im Keller des Kulturpalastes mit dem Jubiläumsprogramm "Ziemlich beste Lieder".

Das Ensemble der Keule feiert 65. Geburtstag, denkt aber nicht an den Ruhestand. © Herkuleskeule

Der Titel hält, was er verspricht, das Programm ist ein musikalischer Rückblick auf die vergangenen Kabarett-Jahrzehnte.

"Die Keule war ja in Sachen Musik schon immer ein bisschen anders als andere Kabaretts: Bei uns war die Musik noch nie einfach nur Beiwerk, sondern wichtiger, fester und nicht selten auch tragender Bestandteil der Programme", weiß Geschäftsführer Jens Fritzsche.