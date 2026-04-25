Im ehemaligen Testzentrum: Satire-Abend über Corona-Pandemie bricht Tabus

Dresden - Rund 100 Leute sind am Freitagabend in den Fritz-Lang-Saal der Schauburg gekommen, um den Satire-Abend "Testzentrum - Long Covid Short Stories" von Christine Prayon (51) und Felicia Binger (32) zu sehen. Im Mittelpunkt standen die unangenehmen Folgen der Pandemie. Die Ironie: Die Schauburg war damals zu Corona-Zeiten selbst ein Testzentrum.

Christine Prayon (51, l.) und Felicia Binger (32) touren mit ihrem Programm "Testzentrum" durch Deutschland. (Archivfoto) © Jana Legler

Der Abend begann mit einer szenischen Lesung aus Prayons aktuellem Buch "Abwesenheitsnotiz - Long Covid, Short Story" (2024). In dieser satirischen Schein-Autobiografie will die Kabarettistin Christine (dargestellt von Felicia Binger), die offensichtlich an einem Impfschaden leidet, ein Buch schreiben.

Ihre Lektorin Gabi (inszeniert von Christine Prayon) unterstützt das Vorhaben, hat aber bei etlichen Textpassagen etwas zu meckern. Vor allem dort, wo die Autorin über ihre Erfahrungen mit Stigmatisierung berichtet und Kritik am bestehenden System äußert.

Immer wieder markiert sie diese Stellen mit dem Begriff "Schwurbel-Alarm" - ein Wort, welches nicht nur häufig an dem Abend fiel, sondern auch für herzhafte Lacher sorgte.

Und genau das ist es, was Prayon und Binger mit ihrem Programm erreichen wollen: einen humorvollen Umgang mit einer prägenden Zeit, an die sich viele Menschen heute gar nicht mehr erinnern wollen.