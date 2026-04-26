26.04.2026 06:30 Von Frühjahrsmarkt bis Party: Diese 8 Tipps lohnen sich am Samstag

Frühling, Märkte und Veranstaltungen: Diese Tipps zeigen, was Ihr am 25.April in Dresden und Umgebung erleben könnt.

Von Antje Ullrich, Calvin Schröder

Dresden - Der April ist fast wieder vorüber. Doch das letzte Wochenende des Monats hält noch einmal viele schöne Veranstaltungen bereit - drinnen wie draußen.

Vogelstimmenwanderung am Hutberg

Kamenz - Früh aufstehen lohnt sich: Bei der Vogelstimmenwanderung rund um den Hutberg bringt Experte Dr. Winfried Nachtigall Ordnung ins morgendliche Zwitschern. Gemeinsam mit dem Museum der Westlausitz Kamenz lernen Teilnehmer heimische Vogelarten kennen. Die Tour startet um 6 Uhr und führt durch das Teichgebiet Biehla. Die Teilnahme kostet 6,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

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Bei der Vogelstimmenwanderung lernen Teilnehmende heimische Vogelarten anhand ihrer Rufe kennen. (Symbolfoto) © 123RF/acceptphoto

Saisonstart

Dorfchemnitz - Dorfchemnitz weiht ab 11 Uhr seine neue Brücke am Eisenhammer mit einem Brückenfest ein, bei dem unter anderem die Kita Bergzwerge einen Tanzauftritt hat. Gleichzeitig ist das Fest der Auftakt zum Saisonstart auf der Blockline, einer 140 Kilometer langen Mountainbike- und Gravel-Strecke durchs Osterzgebirge. Von Frauenstein (Markt 28) aus startet um 9.30 Uhr eine geführte Radtour über den Loop 2 mit Zwischenstopp beim Brückenfest. Mehr Infos: blockline.bike

Bogenschießen im Karl-May-Museum

Radebeul - Im Karl-May-Museum können Kinder am Samstag selbst zum Bogen greifen. Im Museumspark gibt es die Möglichkeit, sich im Bogenschießen auszuprobieren – passend zum Besuch der Ausstellungen rund um Karl May. Das Angebot startet um 11 Uhr und ist kostenlos, es fällt lediglich der Museumseintritt an. Infos: https://www.karl-may-museum.de/de/veranstaltung/bogenschiessen-im-wilden-westen-mit-old-shatterhand/

Im Karl-May-Museum können Kinder im Museumspark das Bogenschießen ausprobieren. (Archivbild) © PR

Kreuzchorvesper

Dresden - Die Kreuzkirche Dresden lädt um 17 Uhr zur Kreuzchorvesper ein. Dabei präsentiert der Dresdner Kreuzchor mit der Jungen Camerata Dresden des Landesgymnasiums für Musik ein facettenreiches Programm zwischen barocker Tradition und zeitgenössischen Klängen. Im Zentrum stehen Heinrich Schütz' sechsstimmige Motette "Ich bin ein rechter Weinstock" sowie Johann Sebastian Bachs doppelchörige Motette "Der Geist hilft unser Schwachheit auf". Eintritt: 5 Euro (für ein Programmheft), Kinder bis 14 Jahre sind kostenfrei. Infos unter: kreuzkirche-dresden.de/news/klassik-kreuzchorvesper/

In der Kreuzkirche Dresden präsentiert der Kreuzchor ein vielseitiges Konzertprogramm. © imago/C3 Pictures

Schloss-Fest

Dresden - Mit Fertigstellung von Großem Ballsaal und Propositionssaal eröffnet eine neue Dauerausstellung im Residenzschloss (Taschenberg 2). Der Rundgang endet nun in der Festetage. Zahlreiche Exponate wurden restauriert. Die Kunstwerke gehören zu den kostbarsten Zeugnissen europäischer Festkultur. Zum Eröffnungswochenende erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm, unter anderem der Elbvenezianische Carneval, der am Samstag durch die Räume flaniert. Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: 18/13,50 Euro, Schüler (unter 20 Jahre) 2 Euro. Im Barockkostüm Eintritt frei! Infos: ruestkammer.skd.museum/ausstellungen/masken-und-kronen-festkultur-und-machtrepraesentation-am-dresdner-hof/

Die neue Ausstellung im Residenzschloss Dresden führt Besucher durch die prachtvolle Festetage. © Steffen Füssel

Frühjahrsmarkt

Dresden - Auf dem Frühjahrsmarkt (Altmarkt) trifft sächsische Tradition auf fröhliches Markttreiben. Zahlreiche Stände laden zum Bummeln, Probieren und Staunen ein. Das Bühnenprogramm reicht von Blues über Rock und Pop bis zu Latin Sounds. Im Genussgarten kann man entspannen, schlemmen und das bunte Treiben genießen. Geöffnet am Sonnabend von 10 bis 20 Uhr, am Sonntag bis 19 Uhr. Eintritt frei. Infos: dresden.de/fruehjahrsmarkt

Der Dresdner Frühjahrsmarkt verbindet Tradition, Musik und kulinarische Angebote. (Archivbild) © Holm Helis

Eröffnung Pflanzen- und Kräutermarkt im Alten Heizhaus

Dresden - Der Frühling zieht ein: Im Alten Heizhaus Dresden startet am Samstag der beliebte Pflanzen- und Kräutermarkt. Auf dem Hof erwartet Besucher eine riesige Auswahl an Balkon- und Gartenpflanzen, Gemüsesorten, Kräutern und Stauden - darunter auch alte Sorten und besondere Bio-Pflanzen aus der Region. Neben Pflanzen gibt es auch Zubehör wie Blumenerde, Pflanzgefäße und Dekoratives für Balkon und Garten. Wer eine Pause braucht, kann im urigen Biergarten entspannen. Geöffnet ist am Samstag, von 9 bis 19 Uhr. Parkplätze stehen zur Verfügung, bezahlt wird ausschließlich bar.

Die große Dresdner Ü30 Party

Dresden - Tanzen auf vier Floors: Im Parkhotel Dresden steigt am Samstag die große Dresdner Ü30-Party. Unter dem Motto "NEON" wird in den historischen Sälen zu Hits der 80er und 90er, Charts, House, Hip-Hop und Discofox gefeiert. Los geht’s um 21 Uhr. Gefeiert wird auf mehreren Floors – vom Ballsaal bis zur Cocktail-Lounge. Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Zutritt ist ab 18 Jahren.