"Herr Förster, Ihre Flinte knallt!" im Boulevardtheater: Es war schon mal freizügiger

Freizügig ja, anzüglich wenig - eine Szene aus "Herr Förster, Ihre Flinte knallt!". © Robert Jentzsch

Das führt zu allerlei pikanten Turbulenzen, bei denen Hirn, Lust, Liebe und Triebe reichlich durcheinander schießen im Stück "Herr Förster, Ihre Flinte knallt!" von Clemens Wolkmann. Im Reigen frivoler Aufführungen für Zuschauer ab 18 Jahren hatte es Premiere im Boulevardtheater.

Die Bühne ist in grünes Licht getaucht mit Waldkulisse. Mitten in die Idylle kracht ein Schuss. Eine Frau in Lederjacke hält eine versehentlich geschossene Flugente in der Hand und die Pistole auf den Förster Karl-Eduard von Schniedenschütz (Carsten Beiß) gerichtet, der mit Flinte über der Schulter lässig dasteht.

Kommissarin Heidi Lauer (Sabrina Anderlik in mehreren Rollen) sucht einen flüchtigen Ganoven. Nach einigen Wortgefechten bandeln die beiden an, und bald liegt der Förster buchstäblich auf der Lauer, im Wald und auf der Heidi.

Die Stimmung wird angeheizt mit Waldhorn und Schlagerklängen. Die Försterliesel (Elisabeth Kirch) läuft im kurzen Dirndlkleid umher und trifft sich heimlich mit Wilddieb Kevin (Patrick Gast). Er bringt ihr die geschossenen Tiere zum Verkauf. Mal ein junges Wildschwein, Hasen oder einen stattlichen Aal, der aus seiner Unterhose hängt, und die alte, liebestolle Frau Leutheuser-Schnarrenthal (Ulrike Mai) in Ekstase versetzt.