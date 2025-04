Heute noch nichts vor? Sechs Tipps für Euren Sonntag

TAG24 hat sechs Tipps für Euren Sonntag in Dresden und Umgebung herausgesucht.

Von Dana Peter

Dresden - Raus aus den Federn! Weil uns auch am letzten April-Sonntag die Sonne verwöhnen will, bietet sich ein Ausflug an. Wir haben ein paar Tipps für Euch, was Ihr in Dresden und Region erleben könnt.

Frühlingskonzert

Dresden - Im Lingnerschloss (Bautzner Str. 132) findet am Sonntag, ab 16 Uhr, ein Frühlingskonzert mit dem Chor des Kurortes Hartha statt. Das Repertoire des Chores umfasst Volkslieder, klassisches und geistliches Liedgut, Opernchöre, Gospel, modernes Liedgut sowie Wander- und Jagdlieder aufgrund der Nähe zu Tharandt und dem Tharandter Wald. Eintritt: 20/15 Euro. Kartenreservierung unter: info@lingnerschloss.de oder Tel. 0351/646 53 82. Infos unter: lingnerschloss.de

Auf dem Lingnerschloss hört Ihr ein Frühlingskonzert mit Chor. Karten könnt Ihr telefonisch oder online reservieren. © Eric Münch

Verborgene Kunstschätze

Dresden - Am Sonntag, von 14 bis 15.30 Uhr, gibt es auf dem Johannisfriedhof (Wehlener Str. 13) eine Kunstbetrachtung des Grabmals der Familie Bethe und des Grabmals der Familie Rehm. Zwei Engel, die nicht unterschiedlicher sein könnten: Der eine Engel wurde 2024 restauriert und erstrahlt in Weiß. Unweit entfernt sitzt der bekannteste Engel des Friedhofs aus Bronze. Eine Veranstaltung mit Kunsthistorikerin Friedburg Gerlach und Restauratorin Dana Krause. Treffpunkt: Wallotkapelle. Eintritt frei, Spenden willkommen. Infos unter: freundeskreis-trinitatis-und-johannisfriedhof.de

Engels-Betrachtungen sind auf dem Johannisfriedhof möglich. © Petra Hornig

Secondhand-Event

Dresden - Der beliebte "Ladyfashion"-Flohmarkt und der "Hosenscheixxer"-Flohmarkt finden am Sonntag von 11 bis 16 Uhr auf der Galopprennbahn (Oskar-Röder-Straße 1) statt. An mehr als 250 Verkaufsständen erwartet die Besucher auf der einen Seite eine große Auswahl an Secondhand-Damenmode sowie auf der anderen Seite Baby-, Kinder- und Teenagerbekleidung. Perfekt für alle Schnäppchenjäger. Eintritt: 5/4 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Infos unter ladyfashion-flohmarkt.de und hosenscheisser-flohmarkt.de

Ihr wollt Euren Kleiderschrank auf Vordermann bringen? Dann seid Ihr auf zwei Klamotten-Flohmärkten in Dresden richtig. © Ladyfashion Flohmarkt

Techniktreff

Wilsdruff - Im Vereinshaus Kleinbahnhof (Freiberger Str. 48) findet am Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, das Techniktreffen statt. Mit Dampfmaschinen, Modellbahn, Gartenbahnausstellung, historischer Feuerwehrtechnik sowie Oldtimern und Traktoren. Zudem ist das Modell des Wilsdruffer Funkturms und eine Roboterschau zu erleben. Kinder erwarten eine Bastelstraße, Hüpfburg, Spielewagen, Kinderschminken und Modellautotrail. Neu ist eine Ausstellung von Melkus Rennwagen sowie diverse Händler. Eintritt: 10/6 Euro, bis 16 Jahre und Oldtimer-Fahrer frei. Infos unter: mec-wilsdruff.de

Pflanzenmarkt

Dresden - Am Alten Heizhaus (Stetzscher Str. 4-6) findet der beliebte Pflanzen- und Kräutermarkt statt. Mit einer Auswahl aus über 40.000 Pflanzen, darunter Gemüse-, Balkon- und Gartenpflanzen, Stauden, Beerensträucher und Küchenkräuter in großer Auswahl – direkt von deutschen Gärtnern. Auch Blumenerde, Balkonkästen, Töpfe, Zubehör und Co. sind zu haben. Geöffnet ist am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Eintritt frei. Nur Barzahlung möglich. Infos unter: https://kontakt97691.wixsite.com/altes-heizhaus-dresd

Wenn Euch der Frühling Lust aufs Gärtnern macht, seid Ihr beim Pflanzen- und Kräutermarkt richtig aufgehoben. © IMAGO/rheinmainfoto

Volksfest

Der Rummel an der Pieschener Allee hat ab 14 Uhr geöffnet. © Norbert Neumann