Heute wird das Dutzend voll: 12 Tipps zum Sonntag!

Dresden und ganz Sachsen bieten am Sonntag wieder jede Menge Veranstaltungen!

Von Annett Daube

Dresden - Nach einem wettertechnisch doch noch recht angenehmen Samstag wird es am Sonntag etwas ungemütlicher. Aber für Euch, liebe Leser, gibt es natürlich trotzdem viel zu entdecken. Ein volles Dutzend Tipps wartet hier auf Euch.

Parkeisenbahn-Start

Dresden - Die Dresdner Parkeisenbahn startet am Sonntag in die Saison und lädt zur rund 30-minütigen Fahrt durch den Großen Garten ein, der mit seinem satten Frühlingsgrün ein Augenschmaus ist. Die Rundfahrt kostet 7/4,50 Euro und kann ab 13 Uhr ab Bahnhof Lennéstraße (an der Gläsernen Manufaktur) gestartet werden.

Sie fährt wieder: die Dresdner Parkeisenbahn. © Jens Büttner/dpa

Oskarshausen

Freital - Kunterbunte Ostern können Familien im Freizeitpark Oskarshausen erleben. Schon vor dem Fest warten tolle 3-D-Fotomotive, Osterhasen-Fotoshootings und eine Osterwerkstatt mit vielen kreativen Angeboten auf die Besucher. Geöffnet von 9 bis 19 Uhr. Eintritt: 6,90/Tagesticket Familie 24,90 Euro.

Der Freizeitpark Oskarshausen freut sich in Freital auf seine Gäste. © Steffen Füssel

Workshop sorbische Ostereier

Bautzen - Im Sorbischen Museum finden am Wochenende Workshops zum Verzieren von sorbischen Ostereiern statt. Jeweils ab 13 und ab 15 Uhr können die Bossier- und die Wachsreservetechnik erlernt werden. Die Teilnahme kostet 7/5 Euro und sollte unter Telefon 03591/2708700 angemeldet werden.

Osterzauber

Pirna - Ostereier können in Pirna am Wochenende beim "Pirnaer Osterzauber" gesucht werden. Auf dem Markt und in den Gassen, auch in den Geschäften der Innenstadt sind goldene Ostereier versteckt. Wer sie findet, dem winken schöne Preise. An den Nachmittagen sorgen Musik und Kinderspaß, eine Märchenlesung und kreative Angebote für Kurzweil. Die Geschäfte haben am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Na, ist denn heut' schon Ostern? © 123RF/travnikovstudio

Sebnitz tanzt

Sebnitz - "Sebnitz tanzt" heißt es am Sonntag in der Kunstblumenstadt. Nachdem schon am Samstagabend ein großer Ballabend in der Stadthalle für Schwung gesorgt hatte, heißt es am Familientag auf dem Markt von 10 bis 17 Uhr "Klamauk en gros" mit Meister Klecks und Spaßimier. Ab 14 Uhr werden Ostrock-Klassiker gespielt, Kinder geschminkt und Tänze aufgeführt. Auch die Geschäfte öffnen für den einen oder anderen Ostereinkauf.

Frühjahr in Eibau

Kottmar - Der Eibauer Faktorenhof ist ein typischer Dreiseithof und ein wertvolles Baudenkmal. Am Sonntag findet hier von 11 bis 18 Uhr der traditionelle Frühjahrsmarkt statt, auf dem Händler und Handwerker der Region ihre Waren präsentieren. Eintritt: frei.

Terence Hill

Lommatzsch - Das Terence-Hill-Museum öffnet im April wieder für Besucher und empfängt am Wochenende von 14 bis 18 Uhr seine Gäste. Der Schauspieler Terence Hill verbrachte zwei Jahre seiner Kindheit in Lommatzsch, ist Ehrenbürger der Stadt und kann auf vier Etagen mitsamt seiner Lebensgeschichte näher kennengelernt werden. Eintritt: 6,50/3/Familien 13 Euro.

Terence-Hill-Fans können sich im April freuen, dass das Museum ihres Idols wieder öffnet. © Sebastian Kahnert/ZB/dpa

Salon-Damen-Konzert

Dresden - Die Dresdner Salon-Damen gastieren im Dresdner FriedrichstaTTPalast und singen "Wenn ich mir was wünschen dürfte". Das Konzert beginnt um 16 Uhr und will nicht nur mit Liedern aus der Filmgeschichte des vergangenen Jahrhunderts, sondern auch mit Kaffee & Kuchen für Gemütlichkeit sorgen. Tickets ab 23 Euro unter dresdner-friedrichstatt-palast.de.

Wolle-Fest

Leipzig - Leipzig wird umgarnt. Beim 13. Leipziger Wolle-Fest & Stoffmesse in der Glashalle der Neuen Messe (Messe-Allee 1) bieten rund 140 Aussteller ihre Waren feil. Wolle und Stoffe, Garne, Nähmaschinen und allerhand Zubehör für Stricker, Häkelfans und Näh-Künstler. Eintritt: 14/9 Euro. Kombiticket für beide Tage: 20 Euro. Geöffnet am Samstag von 10 bis 18, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Wer sich für Wolle interessiert, muss am Sonntag nach Leipzig fahren. © 123RF/thanasus

Fluchtmuseum

Colditz - Schloss Colditz gehört mit seinen weißen Giebeln zu den schönsten mitteldeutschen Baudenkmälern des 16. Jahrhunderts. Im Zweiten Weltkrieg diente es als Kriegsgefangenenlager für hochrangige Offiziere der Westalliierten. Im Fluchtmuseum wird von zahlreichen Ausbruchsversuchen, von Katz-und-Maus-Spielen und der Befreiung durch amerikanische Truppen berichtet. Geöffnet: 10 bis 17 Uhr. Eintritt: 4/3 Euro.

Burggeschichte

Frohburg - Die Burg Gnandstein ist eine der besterhaltenen romanischen Wehranlagen Sachsens. Zur Burggeschichte wird am Sonntag ab 10.30 Uhr eine Familienführung mit allerlei Geschichten angeboten. Teilnahme: 8/5,50 Euro. Um Anmeldung unter Telefon 034344/61309 wird gebeten.

Die Burg Gnandstein in Frohburg. © Kristin Schmidt

Führung Frühlingsblüher

Dresden - Im Botanischen Garten der TU Dresden (Stübelallee 2) können bei der öffentlichen Führung am Sonntag (ab 14 Uhr) die Frühlingsblüher bestaunt werden. Michael Walew wird die Pflanzen und ihre Blütenpracht zeigen und erklären. Treff ist im Eingangsbereich. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten.