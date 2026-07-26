26.07.2026 06:34 Langeweile am Sonntag? 7 tolle Tipps für Dresden und Umgebung!

Wer am Sonntag in Dresden und Umgebung etwas unternehmen will, hat hier 7 Tipps für Veranstaltungen!

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Auch am Sonntag wird es sonnig und sommerlich heiß. Was man da am besten in Dresden und Umgebung unternehmen kann, erfahrt Ihr hier!

Proschwitz erleben

Meissen - Zum "Tag des offenen Barockschlosses" findet auf Schloss Proschwitz (Heiliger Grund 2) am Sonntag von 10 bis 18 Uhr ein Wein-, Antik- und Gartenmarkt statt. Dabei kann man die Schlossanlage, Klaviermusik und Falkner-Shows erleben. 11, 12 und 14 Uhr spielt die erfolgreiche Pianistin Dr. Olena Khoruzha Meisterwerke der Romantik: Kompositionen von Robert Schumann und Frederic Chopin. Halbstündig finden auch Führungen im Schloss statt (Kosten: 3 Euro). Greifvogel-Vorführungen gibt es um 12 und 14 Uhr. Eintritt: 4 Euro. Infos unter: schloss-proschwitz.de

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Im Schloss Proschwitz könnt Ihr am Sonntag die Anlage mit verschiedenen Märkten erkunden. (Archivfoto) © Eric Münch

Harley Days

Dresden - Bei den Harley Days treffen sich am Sonnabend (10 bis 24 Uhr) und Sonntag (10 bis 16 Uhr) Tausende Motorradfahrer auf dem mehr als acht Hektar große Open-Air-Areal in der Rinne (Messering). Die Festival-Zeltstadt mit Händler- und Gastronomiemeile bietet alles, was das Bikerherz begehrt. Livebands heizen täglich auf der Bühne ein. Und die verrücktesten und faszinierendsten Motorräder stellen sich bei der Bike-Show dem strengen Urteil einer Fachjury. Los geht's 10 Uhr. Tickets (ab 15 Euro) und Programm unter: harley-days-dresden.de

Wer sich für Bikes interessiert, sollte am Sonntag zum Open-Air-Areal in der Rinne kommen. © Holm Helis

Pillnitzer Chorsommer

Pillnitz - Wer seinen Sonntagnachmittag musikalisch gestalten möchte, sollte sich den Pillnitzer Chorsommer nicht entgehen lassen. Dieses Mal tritt der Chor der Stuhlbauerstadt Rabenau e.V. auf und lässt Euch auf andere Gedanken kommen. Findet Euch bei schönster Umgebung und Atmosphäre im Lustgarten um 15 Uhr zusammen - der Preis ist im "Schloss & Park Pillnitz" inbegriffen. Infos unter: schlosspillnitz.de

Stattet doch dem Schloss Pillnitz mal wieder einen Besuch ab. (Archivfoto) © Amac Garbe

Sport im Ostrabeach

Dresden - Im Ostrabeach könnt Ihr Euch am Sonntag sportlich betätigen! Spielt doch mal wieder gemeinsam mit Freunden Beachvolleyball und genießt die freie Zeit. Anschließend könnt Ihr Euch mit frischen und leckeren Getränken abkühlen und das Wochenende entspannt ausklingen lassen. Für weitere Interessierte gibt es auch die Möglichkeiten, Pickleball und Padel Tennis zu spielen. Infos unter: ostrabeach.com

Wer hat Lust auf Sport? (Symbolfoto) © 123RF/ververidis

ElbaVista-Sound: Bare Bones - Wood, Wire & Voices

Dresden - Am Sonntag warten im Italienischen Dörfchen tolle Sounds und leckere Getränke auf Euch! Von 13 bis 22 Uhr genießt Ihr die Zeit und tanzt zu Balearic Rumba, über Contemporary Jazz bis hin zu elektronischen Sounds. Für jeden Geschmack ist gesorgt - die musikalische Vielfalt steht besonders im Vordergrund. Eintritt frei, Infos unter: palaissommer.de

Im Italienischen Dörfchen könnt Ihr am Sonntag gute Musik genießen. © Thomas Türpe

Führung durch den Frohnauer Hammer

Annaberg-Buchholz - Im Fornhauer Hammer wird Geschichte lebendig! Bei den rund einstündigen Führungen könnt Ihr hinter die Kulissen blicken und erleben, wie das historische Hammerwerk noch heute mit Wasserkraft betrieben wird. Dazu gibts spannende Einblicke in alte Schmiedekunst, erzgebirgische Volkskunst und traditionelle Handarbeit. Von 9 bis 17 Uhr, 5/3 Euro, Infos unter: annaberg-buchholz.de

Im Frohnauer Hammer könnt Ihr echte Historie erleben! © Uwe Meinhold

Spazierclub

Trefft Euch am Sonntag an der Frauenkirche mit dem Spazierclub Dresden. © Steffen Füssel