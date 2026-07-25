"The Grand Jam": Wetter erschwerte die Proben für das Stadion-Event

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Am Samstag treten im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden rund 1000 Sänger und Musiker beim "Grand Jam"-Event auf.

Von Katrin Koch

Dresden - Aufbau und Proben für das Mitmach-Event "The Grand Jam" laufen im Harbig-Stadion auf Hochtouren. Am Samstag werden hier rund 1000 Sänger und Musiker gemeinsam 20 Popsongs vor über 10.000 Zuschauern performen.

Hier wurde noch geprobt, ernst wird es dann am Samstagabend.
Hier wurde noch geprobt, ernst wird es dann am Samstagabend.  © Petra Hornig

Erst am 18. Juli stellte "The Grand Jam" in seiner Geburtsstadt Frankfurt mit 1277 Musikern einen Rekord mit der größten Live-Band der Welt auf.

Die "Dresdner Ensemble" wollte eigentlich schon Donnerstag proben.

"Wegen des Regens musste aber nach ein paar Songs abgebrochen werden", so Sprecherin Eva Wagner.

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Dafür wurde am Freitag gleich dreimal das komplette Konzert geprobt.

Wer's erleben will: Tickets gibt es unter www.thegrandjam.com - allerdings nur noch ab 52 Euro. Wer selbst mitmachen will, sollte sich den 29. Mai 2027 vormerken.

Titelfoto: Petra Hornig

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