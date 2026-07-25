"The Grand Jam": Wetter erschwerte die Proben für das Stadion-Event

Dresden - Aufbau und Proben für das Mitmach-Event "The Grand Jam" laufen im Harbig-Stadion auf Hochtouren. Am Samstag werden hier rund 1000 Sänger und Musiker gemeinsam 20 Popsongs vor über 10.000 Zuschauern performen.

Hier wurde noch geprobt, ernst wird es dann am Samstagabend. © Petra Hornig

Erst am 18. Juli stellte "The Grand Jam" in seiner Geburtsstadt Frankfurt mit 1277 Musikern einen Rekord mit der größten Live-Band der Welt auf.

Die "Dresdner Ensemble" wollte eigentlich schon Donnerstag proben.

"Wegen des Regens musste aber nach ein paar Songs abgebrochen werden", so Sprecherin Eva Wagner.

Dafür wurde am Freitag gleich dreimal das komplette Konzert geprobt.