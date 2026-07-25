25.07.2026 06:26 Mit diesen sieben Tipps wird Euch am Samstag garantiert nicht langweilig

Das sonnige Wetter eignet sich perfekt für einen Ausflug. Mit diesen sieben Tipps wird Euer Samstag garantiert nicht langweilig.

Von Dana Peter, Janina Rößler

Dresden - Der Sommer kommt zurück: Am Wochenende klettert das Quecksilber endlich wieder über die 25-Grad-Marke. Genießt das sonnige Wetter mit Euren Liebsten. TAG24 weiß, wo wann was in Dresden und Umgebung los ist.

Dresdner Schlössernacht

Dresden - Die 16. Dresdner Schlössernacht beginnt am Samstag um 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr). Das beliebte Sommer-Event vor traumhafter Kulisse der Elbschlösser bietet Genuss, Kultur, jede Menge Musik und Konzerte. In der Nacht verwandeln faszinierende Licht- und Projektionsinszenierungen die historischen Mauern in eine einzigartige Bühne. Den Abschluss bildet ein spektakuläres Feuerwerk. Tickets (ab 25 Euro) und Infos unter: dresdner-schloessernacht.de

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Die 16. Dresdner Schlössernacht beginnt am Samstag. © picture alliance/dpa

Highfield Warm-up in der GrooveStation

Dresden - Gut drei Wochen vor dem Start des Highfield-Festivals stimmt sich die GrooveStation auf das Party-Wochenende ein! Passend zum diesjährigen Line-up spielt das INDIE-DISCO-Allstar-Team die ganze Samstagnacht lang unter anderem Songs der Bands und Artists, die in wenigen Wochen am Störmthaler See auftreten werden. Zudem verspricht das Highfield-Streetteam höchstpersönlich einige Überraschungen. Los geht's um 22 Uhr, der Eintritt ist ab 18 Jahren. Tickets gibt es im Vorverkauf für 5,50 Euro und an der Abendkasse für 7 Euro. Alles Wichtige findet Ihr hier: groovestation.de

Wer sich auf das Highfield-Festival einstimmen möchte, sollte am Samstagabend die GrooveStation besuchen. © Petra Hornig

Rave in the Wave im Bilzbad Radebeul

Radebeul - Schwimmen und gleichzeitig feiern? Das ist im Bilzbad Radebeul möglich! Am Samstag lädt die Badeanstalt zum großen Badfest ein. Ab 17 Uhr werden ein Live-DJ mit guter Musik und eine stimmungsvolle Lichtgestaltung für die passende Partystimmung sorgen. Bis Mitternacht können Groß und Klein im Wellenbecken planschen und den Sommer genießen. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 12 Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro. Alle Infos: bilzbad-radebeul.de

Am Samstag lädt das Bilzbad Radebeul zum Rave in the Wave. © Sebastian Kahnert

Karswald-Wanderung

Arnsdorf - Eine geführte Wanderung mit naturpädagogischem Hintergrund zum Sprengstoffwerk Rossendorf findet am Samstag von 11 bis 16 Uhr statt. Treff ist vor dem Bahnhof Arnsdorf (Bahnhofstraße 26). Die Strecke mit Pausen beträgt etwa zwölf Kilometer und führt durch den naturnahen und schattigen Karswald. Es gibt breite Wege, die einst besondere Handelsverbindungen waren, ein verschwundenes Dorf und das ehemalige Sprengstoffwerk. Preis: 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Infos unter: wanderfuehrungen-duerrroehrsdorf.jimdosite.com

Die Wanderstrecke dauert etwa zwölf Kilometer und führt durch den naturnahen und schattigen Karswald. (Symbolfoto) © Andreas Weihs

Sommerferien in Oskarshausen

Freital - Ferienspaß für die ganze Familie in Oskarshausen! In den Sommerferien lockt der Freizeitpark nicht nur mit mehr als 50 Attraktionen, sondern auch mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm. Am Samstag können Besucher dort ihre eigenen Räucherstäbchen herstellen. Seit einigen Wochen können sich Besucher zudem in der Illusionswelt "KONTRAST" faszinieren lassen. Der Eintritt ist kostenlos, lediglich einzelne Fahrgeschäfte und Attraktionen müssen bezahlt werden. Alle Infos hier: oskarshausen.de

Ein buntes Ferienprogramm erwartet Familien in Oskarshausen. (Archivbild) © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

Regionalmarkt im Schloss

Altenberg - Der Regionalmarkt im Schloss Lauenstein (Schloss 6) hat am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Hier halten regionale Produzenten und Händler ihre besten Produkte bereit. Freut Euch auf frisches Obst und Gemüse, Jungpflanzen und Stauden, köstliche Wurst- und Käsespezialitäten, feinen Honig, hausgemachte Marmeladen, erfrischende Säfte und leckeres Backwerk. Zudem locken Mitmach-Angebote und unterhaltsame Aktionen des Osterzgebirgsmuseums. Schloss-Eintritt: 6/4 Euro. Infos unter: schloss-lauenstein.de

Auf Schloss Lauenstein findet der Regionalmarkt statt. © Norbert Neumann

Talsperrenfest

Kriebstein - Das Talsperrenfest (An der Talsperre 1) bietet an beiden Wochenendtagen auf den Bühnen und im Hafengelände jede Menge Musik und Bands aus der Region. Für Familien gibt es Kinderprogramme und Mitmach-Angebote. Höhepunkte sind die Bootsparade und das Höhenfeuerwerk. Fürs leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Eintritt frei. Infos unter: kriebsteintalsperre.de

Das Talsperrenfest bietet jede Menge Musik und Bands aus der Region. © Miskus