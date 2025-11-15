Hunderte Sachsen wollen Bares von 80-Euro-Waldi im Kaufpark Nickern
Dresden - "Ich fang' mal mit 80 Euro an." Bei diesem Satz wissen Fans der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" mit Horst Lichter (63) sofort: Kunsthändler Walter "Waldi" Lehnertz (58) hat Interesse an einem Schätzchen. Freitag und auch Samstag (11-17 Uhr) begeistert(e) Waldi im Kaufpark Nickern mit flotten Sprüchen und Expertise.
Viele Dresdner standen am Freitag Schlange, um Erbstücke oder Dachbodenfunde schätzen zu lassen. So auch Volker Pätzold (73): "Ich habe bei 'Bares für Rares' schon mal eine Goldbrosche verkauft."
Diesmal aber brachte er eine große Medaille aus braunem Meissener Böttgerporzellan mit. Aufgelegt und signiert 1941. "Sie zeigt den erzgebirgischen Mundartdichter Anton Günther. Ich habe sie von meinem Großvater bekommen", erzählt der Dresdner.
"Sie ist sicher 300 bis 400 Euro wert, aber auf dem Markt sind realistisch nur 150 bis 200 Euro zu erzielen", schätzt Waldi ein.
Kein Einzelfall.
Von manchen Sachen lässt Waldi generell die Finger
"Oft muss ich Menschen mit meiner ehrlichen Einschätzung enttäuschen. Sie haben etwas vererbt bekommen, was in der Familie hochgeschätzt und immer in Ehren gehalten wurde. Doch auch wenn es einmal teuer war, muss es mitunter heute nicht mehr gefragt sein. Oder es gibt zu viel davon auf dem Markt. Das beste Beispiel dafür sind Regulatoren", sagt Waldi. "Ich kaufe da lieber gute Schmuckstücke ein. Aber heute habe ich noch nichts gefunden."
Von manchen Sachen lässt Waldi generell die Finger: "Ich kaufe nichts, was einen Stecker hat, keine technischen Geräte. Ich investiere lieber in hochwertige, seltene Stücke. Auch wenn ich sie nicht gleich verkaufen kann, ziehen solche Highlights doch Sammler an."
Vielleicht wird er am Samstag fündig!
Titelfoto: Foto Koch