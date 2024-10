Jakub Gawlik inszeniert "Don Quijote & Sancho Pansa" am Societaetstheater

Don Quijote gehört zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur. Der Kampf des Helden gegen Windmühlen ist ein Symbol dafür, Vergebliches zu wagen. © 123RF/jessicahyde

Gawlik hat sich durch das Buch gearbeitet. "Die 900 Seiten Roman haben wir auf 50 Seiten Script reduziert", sagt er. Auch das Personal des Romans ist abgespeckt. Auf der Bühne erleben wir jene beiden Protagonisten, Don Quijote und Sancho Pansa.

Gawlik: "Wir erzählen aus ihrer Wahrnehmung heraus." Dass das Ensemble klein ist, ist auch eine Konzession an das wenige Geld, das für die Produktion zur Verfügung steht. Förderung gibt es von der Stadt Dresden, Land und Bund haben die Förderanträge negativ beschieden.

Zum Zungeschnalzen ist gleichwohl die Besetzung. Daniel Minetti, früher langjährig am Dresdner Staatsschauspiel, gibt den "Ritter von der traurigen Gestalt", Marcus Born, in Dresden bekannt von Comödie, Boulevardtheater oder Landesbühnen, den Sancho.

Auch Dulcinea macht mit, jene wunderschöne Traumgestalt, für die Don Quijote seine Schlachten schlägt. Die Schwestern Chiara und Seraphine Detscher, ausgebildet an der Palucca Schule, geben ihnen tänzerisch Profil. Livemusik kommt von Jens-Karsten Stoll.

Jakub Gawlik ist Regisseur und Produzent. 1983 in Polen geboren, lebt er seit 1988 in Deutschland. Studium in Frankfurt/Main, Regieassistenzen am Residenztheater München oder am Staatsschauspiel Dresden, Szenenstudium an der Hochschule "Ernst Busch" in Berlin, viele freie Inszenierungen - Eckpunkte seiner vielfältigen Karriere. Am Societaetstheater inszenierte er 2021 Heiner Müllers "Wolokolamsker Chaussee V-I", auf der Freilichtbühne Reichenau 2023 Kästners "Drei Männer im Schnee."

"Don Quijote & Sancho Pansa" zählt in der ersten Aufführungsstaffel fünf Vorstellungen, eine zweite Staffel soll im Frühjahr 2025 folgen.