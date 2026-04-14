Kurioser Ort: Konzert im Krematorium

Dresden - Friedhöfe können auch Kulturstätten sein: Am Dienstag findet ein Orgelkonzert im historischen Krematorium Tolkewitz statt.

Im historischen Krematorium Tolkewitz findet ein Orgelkonzert statt. © picture alliance / ZB

Das Städtische Friedhofs- und Bestattungswesen lädt alle Interessierten um 18 Uhr in die Feierhalle ein.

Studenten der Hochschule für Kirchenmusik spielen Werke etwa von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) und Louis Vierne (1870–1937) sowie Improvisationen im romantischen Stil.

Das alte Krematorium war 1911 errichtet worden und zählt zu den bedeutendsten Reformbauwerken in Deutschland.

Aus dieser Zeit stammt auch die Orgel der Dresdner Hoforgelbaumeister Julius Jahn & Sohn. Sie wurde 1947 und 1966 erweitert und 2015 grundlegend restauriert.