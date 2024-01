Letzte Chance auf Karten für diese Events in Dresden!

Dresden - Endspurt in der Dresdner Veranstaltungsbranche. Gleich vier Angebote sind nur noch bis Sonntag zu erleben. Am 14. Januar beenden die Dinnershows "Mafia Mia" und "Moments" an den OstraStudios die Saison, hebt sich bei Sarrasani zum letzten Mal im Elbepark der Vorhang, knipst "Christmas Garden" Millionen LEDs im Pillnitzer Schlosspark aus.