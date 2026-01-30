Die schönsten Ziele der Dresdner Reisemesse
Dresden - Ganz nach dem Motto "Raus aus dem Alltag" weckt die Reisemesse in Dresden dieses Wochenende echtes Fernweh. Ob Harry-Potter-Tour durch England, Kreuzfahrt zur Sonnenfinsternis oder Wellness in den Alpen.
Denn auch außergewöhnliche Ziele sind in diesem Jahr Thema: "Ein Reiseziel im Kommen ist Osttimor, oberhalb von Australien. Das ist noch relativ unberührt und wird von 'schulz aktiv reisen' angeboten", erklärt Messe-Sprecherin Ines Kurze (59).
In Halle 3 steht Deutschland im Mittelpunkt: "Das ist und bleibt das beliebteste Ziel der Deutschen." Kreuzfahrten boomen ebenfalls, inklusive "Special-Interest-Angeboten wie Hard-Rock-Kreuzfahrten."
Mehr als 300 Anbieter aus insgesamt 17 Ländern stellen sich den Fragen von Besuchern.
"Hier hat auch Madagaskar einen Stand und die freuen sich über jeden Touristen", betont Reisemesse-Sprecherin Kurze.
Von Freitag bis Sonntag lässt sich neue Reiseinspiration sammeln
Das Besondere: "Es wird über 200 Reisevorträge in insgesamt sieben Urlaubskinos geben. Das wird also wie eine kleine Weltreise für die Besucher sein."
Wen nun das Reisefieber gepackt hat, der kann sich ab Freitag bis Sonntag (10 bis 18 Uhr) auf dem Messegelände Inspiration holen. Eintritt: 10/8 Euro.
Infos: reisemesse-dresden.de
Titelfoto: Petra Hornig