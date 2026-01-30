Die schönsten Ziele der Dresdner Reisemesse

Dresden - Ganz nach dem Motto "Raus aus dem Alltag" weckt die Reisemesse in Dresden dieses Wochenende echtes Fernweh. Ob Harry-Potter-Tour durch England , Kreuzfahrt zur Sonnenfinsternis oder Wellness in den Alpen.

Auch Camper kommen in Halle 1 auf ihre Kosten: vom Van-Ausbau über die besten Wohnmobilmodelle gibt es hier alles Wichtige. © Petra Hornig

Denn auch außergewöhnliche Ziele sind in diesem Jahr Thema: "Ein Reiseziel im Kommen ist Osttimor, oberhalb von Australien. Das ist noch relativ unberührt und wird von 'schulz aktiv reisen' angeboten", erklärt Messe-Sprecherin Ines Kurze (59).

In Halle 3 steht Deutschland im Mittelpunkt: "Das ist und bleibt das beliebteste Ziel der Deutschen." Kreuzfahrten boomen ebenfalls, inklusive "Special-Interest-Angeboten wie Hard-Rock-Kreuzfahrten."

Mehr als 300 Anbieter aus insgesamt 17 Ländern stellen sich den Fragen von Besuchern.

"Hier hat auch Madagaskar einen Stand und die freuen sich über jeden Touristen", betont Reisemesse-Sprecherin Kurze.