Lust auf einen Ausflug? Fünf Tipps für Euren ersten Samstag im neuen Jahr

Das neue Jahr hat gerade erst angefangen und trumpft schon am ersten Wochenende mit spannenden Veranstaltungen auf.

Von Uwe Blümel

Dresden - Das neue Jahr hat gerade erst angefangen und trumpft schon am ersten Wochenende mit folgenden Veranstaltungen auf. Wer sich zu Silvester vorgenommen hat, nicht mehr länger faul zu Hause herumzusitzen, wird bei unseren Tipps garantiert fündig.

Märchenlesung

Auf Schloss Moritzburg könnt Ihr Euch auf eine zauberhafte Märchenlesung zum Mitmachen freuen. © 123RF

Moritzburg - Auf Schloss Moritzburg lädt Zofe Babette Jung und Alt zu einer Märchenlesung zum Mitmachen ein. Auf dem Plan steht natürlich das zauberhafte Märchen "Aschenputtel". Dabei gilt es, versteckte Märchenfiguren aufzufinden. Start: 11 und 14 Uhr, Dauer: ca. 60 Minuten. Treffpunkt: Großer Aschenbrödel-Schuh auf der Schlossterrasse. Onlinetickets für Besucher ab 6 Jahren: 6,50 Euro über www.schloss-moritzburg.de

Porzellanschau

Das bekannte Meissener Porzellan steht im Mittelpunkt einer Führung durch die Erlebniswelt Meißen. © picture alliance / dpa

Meißen - Um 11.30 Uhr beginnt eine Führung durch die Sonderausstellung Maladie im Museum der Meissen Porzellan-Stiftung. Dabei taucht man tief ein in die Welt der filigranen und zerbrechlichen Kunstwerke, lernt historische Werkzeuge kennen. Infos und Tickets unter: www.erlebniswelt-meissen.com/de/fuhrung-durch-die-sonderausstellung-maladie-von-der-leidenschaft-des-sammelns.html

Schlossführung

Fans von Sagen, Mythen und Legenden kommen auf Schloss Weesenstein auf ihre Kosten. © imago/Sylvio Dittrich

Weesenstein - Bei zwei anderthalbstündigen Führungen durch das romantische Felsenschloss lässt sich viel Neues über das Adventsbrauchtum Sachsens und Böhmens in Erfahrung bringen. Außerdem lernt man Weesensteiner Sagen, Mythen und Legenden kennen. Start: 16 und 18 Uhr. Eintrittskarten (20/5 Euro) gibt's im Ticketshop. www.schloss-weesenstein.de

Zirkus

Der Dresdner "Weihnachts-Circus" schließt bald seine Pforten. Jetzt bietet sich die letzte Gelegenheit. © Weihnachts-Circus Dresden

Dresden - Am kommenden Wochenende gibt es die letzte Gelegenheit, den Dresdner "Weihnachts-Circus" an der Washingtonstraße zu besuchen. In der Manege wechseln sich atemberaubende Stunts mit herzerwärmenden Tierdarbietungen und verschmitzter Clownerie ab. Tickets für die letzten Vorstellungen der Saison am Sonnabend (14 und 19 Uhr) sowie am Sonntag (14 Uhr) gibt es bis zwei Stunden vor Showbeginn am Kassenwagen oder unter https://dwc.de/tickets

Anglühen

Beim traditionellen Anglühen auf Schloss Hoflößnitz könnt Ihr die winterliche Atmosphäre genießen. © Stiftung Hoflößnitz/Daniel Bahrmann