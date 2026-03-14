Von Nazi-Ufos und Tiger-Panzern: Neue Ausstellung im Militärmuseum

Dresden - Raketen, Tiger-Panzer und sogar Nazi-Ufos: Die neue Ausstellung im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr zeigt, wie Waffen im Nationalsozialismus gezielt für Propaganda eingesetzt wurden.

Der Panzer "Tiger" wurde von der Wehrmacht ab 1942 eingesetzt. © picture alliance / COLLECTION CHRISTOPHEL

Originale Kriegsgeräte und Modelle erklären, warum manche dieser Waffen bis heute legendär sind. Die Schau "Wunderwaffen" macht deutlich: Propaganda und Waffen gehen Hand in Hand.

Militärhistoriker Kurator Jens Wehner (47) sagt: "Das Thema ist bei uns schon lange präsent gewesen. 2017 haben wir ein eintägiges Event gemacht und gesehen, wie groß das Interesse ist."

In der Ausstellung zu sehen sind beeindruckende Stücke: eine V1-Vergeltungswaffe mit Abschussrampe, ein Tiger-Panzer im Maßstab 1:1 und eine 8,8-Zentimeter-Flak.

Viele andere Waffen gibt es als 3D-Modelle, etwa den 1000-Tonnen-Panzer, der nie gebaut wurde. "Viele dieser angeblichen Wunderwaffen gab es am Ende gar nicht wirklich."