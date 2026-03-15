Schlechtes Wetter? Egal! 8 Erlebnis-Tipps für Euren Sonntag
Dresden - Nun ist schon so gut wie die erste Hälfte des März rum, die herrlichen Temperaturen der letzten Tage scheinen vorerst runterzufahren. Das ist jedoch kein Grund, daheim zu bleiben, also haben wir die perfekten Tipps in und um Dresden!
Schloss-Geschichten
Rammenau - Im Barockschloss Rammenau (Am Schoss 4) findet am Sonntag ab 11 Uhr eine Führung durch die Schlossanlage statt - gespickt mit Kuriosem, Interessantem und historischen Fakten. Kosten: 5 Euro plus Schloss-Eintritt (8/7 Euro, bis 16 Jahre 1 Euro). Infos unter: barockschloss-rammenau.com
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Ostern bei den Sorben
Bautzen - Ostern bei den Sorben in der Lausitz ist reich an lebendigen Traditionen - besonders bekannt sind das Osterreiten, das Osterwasserholen und die Ostereier-Verzierung. Die Sonderausstellung "Ostern bei den Sorben" im Sorbischen Museum (Ortenburg 3) zeigt eine Vielfalt an kunstvoll gestalteten Ostereiern. Besonders beliebt sind die Kollektionen des Wettbewerbs ums schönste sorbische Osterei. Geöffnet am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 5/2,50 Euro. Infos unter: sorbisches-museum.de
Lachen in der Humorzone
Dresden - Noch bis Sonntag lädt "Wunder im Pullunder" Olaf Schubert (58) in seine 12. HumorZone ein. Das beliebte Festival um Comedy, Kabarett, Zauberei, Chanson und allem, was lustig ist und das Publikum aus den Sitzen hebt, hat wieder viele prominente Bühnenstars zu bieten. Infos zu Programm und Tickets unter: humorzone.de
Eine Tora für Dresden
Dresden - Vor dem Stadtmuseum (Wilsdruffer Str. 2) entsteht in einem gläsernen Pavillon ein Werk, das in jüdischer Tradition als heilig gilt. Hier formuliert ein ausgebildeter Schreiber Texte auf koscherem Pergament nach den überlieferten Regeln der Halacha. Das Kuratoren-Gespräch "Die ewige Schrift - Eine Tora für Dresden" beantwortet am Sonntag ab 14 Uhr die Fragen der Besucher. Historikerin Jahna Dahms spricht über Ursprung, Überlieferung und Bedeutung der Tora als älteste kontinuierliche Kulturtechnik der Menschheit. Der Schreiber ist anwesend. Eintritt frei. Infos unter: stadtmuseum-dresden.de
Eine zauberhafte Schatzsuche
Dresden - Familien mit Piraten-Fans aufgepasst: Im Schloss Schönfeld begeben sich die Kleinen gemeinsam mit Thorsten Pahl auf eine exklusive Schatzsuche. Egal ob Seemannstricks, Unfug oder kleine Spiele - die Kinder werden in jenem Fall staunen. Die Geschichten sind extra altersgerecht aufgebaut und sollen für viel Heiterkeit und lockere Stimmung sorgen. Empfohlen wird der Rundgang für Kinder ab 5 Jahren. Infos und Tickets unter: etix.com
Verurteilt. Inhaftiert. Hingerichtet. Politische Strafjustiz in Dresden 1933-1945 // 1945-1956
Dresden - Ein kleiner Blick zurück in die Vergangenheit gefällig? Das bekommt Ihr bei der Führung durch die Ausstellung "Verurteilt. Inhaftiert. Hingerichtet. Politische Strafjustiz in Dresden 1933-1945 // 1945-1956". Dort wird gezeigt, welche Rolle der Justizkomplex am Münchner Platz während der NS-Zeit, der sowjetischen Besatzung und in den Anfangsjahren der DDR spielte. Mittelpunkt der Ausstellung sind Männer und Frauen, die am selben Platz die schlimmsten Erfahrungen sammelten. Start 14 Uhr, Eintritt ist frei - über eine Spende freut man sich allerdings. Infos unter: stsg.de
Familienführung: Wie funktioniert ein Orchester?
Graupa - Orchester klingen wunderschön, doch wie das dynamische Zusammenspiel eigentlich zustande kommt, wissen nur die wenigsten. Was der sächsische Komponist Richard Wagner mit der heutigen Filmmusik von Harry Potter oder Star Wars zu tun hat und vieles mehr lernt Ihr bei dem Rundgang. Die Dauerausstellung der Richard Wagner Stätten Graupa ist interaktiv und hält viele Hörproben bereit - perfekt auch für junge Gäste! 10/5 Euro, Start 11 Uhr, Tickets und Infos unter: wagnerstaetten.de
Jurassic Freizeit Park XXL
Dresden - Bis Ende März könnt Ihr Euch über ein riesiges Dino-Spektakel mitten in Dresden freuen. Auf der Cockerwiese neben dem Arnhold-Bad befindet sich eine riesengroße Fläche, in der die Riesen der damaligen Zeit wieder zum Leben erwachen. Über 50 Arten der Wesen, die vor über 250 Millionen Jahren lebten, werden Euch lebhaft gezeigt. Auch viele spannende Fakten und Wissenswertes wird zu finden sein. Begebt Euch mal in eine andere Welt und kommt dabei raus aus dem routinierten Alltag! Ab 11 Uhr, 13/12 Euro, Tickets online und an der Kasse (bar) erhältlich. Infos unter: dino-event.de
TAG24 wünscht einen erlebnisreichen Sonntag!
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa; 123RF/liudmilachernetska; Amac Garbe; 123RF/ia64