Schlechtes Wetter? Egal! 8 Erlebnis-Tipps für Euren Sonntag

Wir haben acht Tipps für Veranstaltungen in und um Dresden, damit der Sonntag erlebnisreich wird.

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Nun ist schon so gut wie die erste Hälfte des März rum, die herrlichen Temperaturen der letzten Tage scheinen vorerst runterzufahren. Das ist jedoch kein Grund, daheim zu bleiben, also haben wir die perfekten Tipps in und um Dresden!

Schloss-Geschichten

Rammenau - Im Barockschloss Rammenau (Am Schoss 4) findet am Sonntag ab 11 Uhr eine Führung durch die Schlossanlage statt - gespickt mit Kuriosem, Interessantem und historischen Fakten. Kosten: 5 Euro plus Schloss-Eintritt (8/7 Euro, bis 16 Jahre 1 Euro). Infos unter: barockschloss-rammenau.com

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Ein bisschen Geschichte am Sonntag gefällig? © Sebastian Kahnert/dpa

Ostern bei den Sorben

Bautzen - Ostern bei den Sorben in der Lausitz ist reich an lebendigen Traditionen - besonders bekannt sind das Osterreiten, das Osterwasserholen und die Ostereier-Verzierung. Die Sonderausstellung "Ostern bei den Sorben" im Sorbischen Museum (Ortenburg 3) zeigt eine Vielfalt an kunstvoll gestalteten Ostereiern. Besonders beliebt sind die Kollektionen des Wettbewerbs ums schönste sorbische Osterei. Geöffnet am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 5/2,50 Euro. Infos unter: sorbisches-museum.de

Bald steht Ostern an - in Bautzen könnt Ihr Euch schon jetzt ein wenig einstimmen! (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Lachen in der Humorzone

Dresden - Noch bis Sonntag lädt "Wunder im Pullunder" Olaf Schubert (58) in seine 12. HumorZone ein. Das beliebte Festival um Comedy, Kabarett, Zauberei, Chanson und allem, was lustig ist und das Publikum aus den Sitzen hebt, hat wieder viele prominente Bühnenstars zu bieten. Infos zu Programm und Tickets unter: humorzone.de

Mit der 12. HumorZone von Olaf Schubert gibt es am Sonntag ordentlich was zu lachen. © Amac Garbe

Eine Tora für Dresden

Dresden - Vor dem Stadtmuseum (Wilsdruffer Str. 2) entsteht in einem gläsernen Pavillon ein Werk, das in jüdischer Tradition als heilig gilt. Hier formuliert ein ausgebildeter Schreiber Texte auf koscherem Pergament nach den überlieferten Regeln der Halacha. Das Kuratoren-Gespräch "Die ewige Schrift - Eine Tora für Dresden" beantwortet am Sonntag ab 14 Uhr die Fragen der Besucher. Historikerin Jahna Dahms spricht über Ursprung, Überlieferung und Bedeutung der Tora als älteste kontinuierliche Kulturtechnik der Menschheit. Der Schreiber ist anwesend. Eintritt frei. Infos unter: stadtmuseum-dresden.de

Jegliche Fragen rund um die Tora könnt Ihr am Sonntag vor dem Stadtmuseum stellen. (Symbolfoto) © 123RF/ ollega

Eine zauberhafte Schatzsuche

Dresden - Familien mit Piraten-Fans aufgepasst: Im Schloss Schönfeld begeben sich die Kleinen gemeinsam mit Thorsten Pahl auf eine exklusive Schatzsuche. Egal ob Seemannstricks, Unfug oder kleine Spiele - die Kinder werden in jenem Fall staunen. Die Geschichten sind extra altersgerecht aufgebaut und sollen für viel Heiterkeit und lockere Stimmung sorgen. Empfohlen wird der Rundgang für Kinder ab 5 Jahren. Infos und Tickets unter: etix.com

Gemeinsam mit Euren Kleinen begebt Ihr Euch durch das Schloss Schönfeld in Dresden auf ein Piraten-Abenteuer! (Symbolfoto) © 123RF/zvyagincev

Verurteilt. Inhaftiert. Hingerichtet. Politische Strafjustiz in Dresden 1933-1945 // 1945-1956

Dresden - Ein kleiner Blick zurück in die Vergangenheit gefällig? Das bekommt Ihr bei der Führung durch die Ausstellung "Verurteilt. Inhaftiert. Hingerichtet. Politische Strafjustiz in Dresden 1933-1945 // 1945-1956". Dort wird gezeigt, welche Rolle der Justizkomplex am Münchner Platz während der NS-Zeit, der sowjetischen Besatzung und in den Anfangsjahren der DDR spielte. Mittelpunkt der Ausstellung sind Männer und Frauen, die am selben Platz die schlimmsten Erfahrungen sammelten. Start 14 Uhr, Eintritt ist frei - über eine Spende freut man sich allerdings. Infos unter: stsg.de

Trauriger Anlass, doch viel Geschichte: Die Gedenkstätte am Münchner Platz bietet am Sonntag eine öffentliche Führung. © Holm Helis

Familienführung: Wie funktioniert ein Orchester?

Graupa - Orchester klingen wunderschön, doch wie das dynamische Zusammenspiel eigentlich zustande kommt, wissen nur die wenigsten. Was der sächsische Komponist Richard Wagner mit der heutigen Filmmusik von Harry Potter oder Star Wars zu tun hat und vieles mehr lernt Ihr bei dem Rundgang. Die Dauerausstellung der Richard Wagner Stätten Graupa ist interaktiv und hält viele Hörproben bereit - perfekt auch für junge Gäste! 10/5 Euro, Start 11 Uhr, Tickets und Infos unter: wagnerstaetten.de

Wer mehr über die Dynamik eines Orchesters erfahren möchte, sollte die Führung der Richard Wagner Stätten nicht verpassen. (Symbolfoto) © 123RF/ valeriiiavtushenko

Jurassic Freizeit Park XXL

Auf der Cockerwiese in Dresden könnt Ihr bis Ende März tolle Dinofiguren bestaunen und ganz viel über zahlreiche Arten erfahren. (Symbolfoto) © 123rf/ia64