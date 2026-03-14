Andreas Gabalier kommt wieder nach Dresden: Doch diesmal wird es etwas anders

Dresden - Im November kommt Schlagerstar Andreas Gabalier (41) nach Dresden - und das gleich zweimal.

Der österreichische Schlagerstar Andreas Gabalier (41) war im Juni 2025 zuletzt in Dresden. © Eric Münch

Während ursprünglich nur ein Konzert am 20. November im Kulturpalast geplant gewesen ist, wird aufgrund der hohen Nachfrage eine Zusatzshow am Folgetag (21. November) eine Zusatzshow gespielt, wie die Veranstalter der "Bernd Aust KulturManagement GmbH" am Freitag mitteilten.

Das erste Konzert des "Hulapalu"-Sängers sei bereits binnen zwei Tagen ausverkauft gewesen.

Nachdem der Österreicher im Juni 2025 rund 20.000 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion begeistert hatte, sind die kommenden Auftritte im Kulturpalast etwas familiärer gehalten - und das nicht ohne Grund.

Es handelt es sich nämlich um die "10 Jahre Volks-Rock'n'Roll Unplugged"-Tour: "Für dieses akustische Projekt mit handgemachter Musik, wurde ein spezielles Konzept entwickelt, in dessen Mittelpunkt natürlich Andreas Gabalier und seine Band stehen". Neben den Gesangskünsten Gabaliers soll es zudem ein zehnköpfiges Streicher-Ensemble zu bestaunen geben.

Der 41-Jährige ist bereits voller Vorfreude: "Zehn Jahre Ritterschlag meiner Laufbahn, darauf blicke ich gemeinsam mit meinem Team gerne zurück. Und wer im Herbst 26 dabei sein will, muss schnell sein!"