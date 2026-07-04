04.07.2026 06:29 Mit diesen sechs Tipps wird euer Samstag in Dresden und Umgebung garantiert nicht langweilig!

Die angenehmen Temperaturen am Wochenende eignen sich perfekt für einen Ausflug. Mit diesen sechs Tipps wird euer Samstag garantiert nicht langweilig.

Von Dana Peter, Janina Rößler

Dresden - Das Wochenende wird voraussichtlich angenehm sommerlich. Am Samstag werden Temperaturen von bis zu 22 Grad erwartet. Perfektes Wetter für einen Ausflug. Wo Ihr was, wann in Dresden und Umgebung erleben könnt, findet Ihr hier!

Weinbergwanderung bei Schloss Wackerbarth

Radebeul - Die Temperaturen eignen sich perfekt für eine Wanderung - warum nicht gleich mit einem Glas Wein in der Hand? Auf Schloss Wackerbarth finden jeweils um 11.30 Uhr und um 14.30 Uhr Weinbergwanderungen statt. Dabei können insgesamt vier Kostproben bei einem umwerfenden Blick über das Elbtal genossen werden. Wer lieber auf Alkohol verzichteten möchte, kann stattdessen auch alkoholfreie Alternativen probieren. Tickets gibt es ab 31 Euro, für Kinder ab 15,50 Euro - inklusive einer Traubensaftverkostung. Weitere Informationen gibt es unter: schloss-wackerbarth.de

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Die milden Temperaturen eignen sich perfekt für eine Weinbergwanderung. © Robert Michael/dpa

Flohmärkte

Dresden - Der Elbeflohmarkt (Käthe-Kollwitz-Ufer 4) sowie der Trödelmarkt am Haus der Presse (Devrientstraße 9, auch Sonntag geöffnet) öffnen am Sonnabend von 9 bis 15 Uhr für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände am Elbufer zu stöbern und verborgene Fundstücke zu entdecken. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de Die Trödelhallen samt Biergarten am Alten Heizhaus (Stetzscher Str. 4-6) öffnen am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr. Eintritt frei. Infos unter: wixsite.com/altes-heizhaus-dresden

Auf den Flohmärkten kann am Samstag nach Schätzen gestöbert werden. © Thomas Türpe

90er Party in der GrooveStation

Dresden - Wer Lust auf Feiern hat, ist in der GrooveStation genau richtig! Ab 22 Uhr lädt der Club zur großen 90er-Party ein. Ob Michael Jackson, die Spice Girls, die Backstreet Boys oder Britney Spears - die größten Hits des Jahrzehnts werden die ganze Nacht für ordentlich Stimmung sorgen. Passend zum Motto sind auch Outfits im 90er-Jahre-Stil herzlich willkommen. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 5,50 Euro, an der Abendkasse für 7 Euro. Alle wichtigen Informationen findet ihr hier: groovestation.de

Die GrooveStation lädt zur 90er-Party ein. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Shatterhand-Führung

Radebeul - Der Erlebnisrundgang mit Karl May "Damals, als ich Old Shatterhand war …" beginnt am Samstag um 11 Uhr im Karl-May-Museum (Karl-May-Str. 5). Freut euch auf spannende Anekdoten aus dem Wilden Westen oder die drei berühmtesten Gewehre der Welt. Tickets gibts ab 12,50 Euro. Alle wichtige hier: karl-may-museum.de

Am Samstag findet der Erlebnisrundgang mit Karl May "Damals, als ich Old Shatterhand war …" statt. © picture alliance/dpa

Irish Folk Festival

Wessenstein - Im Rahmen des Weesensteiner Musiksommers steigt das 16. Irish Folk Festival am Sonnabend von 19 bis 22 Uhr im Schlosshof. Mit Irish-Folk-Musik, Kilkenny, Guinness und Leckerem vom Grill. Setlist: Duo Madrai / Zölkow Mecklenburg, The Reel Chicks and Family / Dresden, Carrantuohill / Zory Polen. Eintritt: 27,50 Euro (Kinder bis 15 Jahre frei). Infos unter: schloss-weesenstein.de

Beim 16. Irish Folk Festival kann viel Guinness getrunken werden. (Symbolbild) © 123rf/dawidkalisinski

Historisches Burgfest

Stolpen - Das 1. Sommerferien-Wochenende steht im Zeichen eines großen Historienspektakels: 1632 belagerten feindliche Truppen Stolpen. Die Bevölkerung zog sich auf die Festung zurück und verteidigte sie erfolgreich. Bis heute Anlass, den heroischen Sieg zünftig auf Burg Stolpen (Schloßstr. 10) zu feiern. Am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 12/6 Euro (das 1. Kind zahlt 6 Euro, jedes weitere Kind pro Familie ist kostenfrei). Historisch Gewandete erhalten ermäßigten Eintritt. Infos unter: burg-stolpen.org

Am Wochenende findet das historische Burgfest auf der Burg Stolpen statt. © Marko Förster